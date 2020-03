Carbonia, aggressione in ospedale: ben 3 operatori feriti da paziente

Arriva dall'ospedale di Carbonia, nel Sud della Sardegna, la notizia dell'ennesimo gravissimo caso di aggressione commesso nei confronti del personale sanitario. A denunciare l'accaduto il dirigente del NurSind (Sindacato delle professioni infermieristiche, della provincia di Carbonia – Iglesias) Marco Zurru, che nella nota rilasciata racconta quanto subito dai sanitari, lasciati sempre più soli.

I fatti, secondo quanto riferito dal sindacalista, si sono verificati durante la notte fra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo all'interno del pronto soccorso del presidio ospedaliero Sirai di Carbonia. Gli operatori erano impegnati nelle loro regolari attività, quando si sono improvvisamente trovati a fronteggiare la furia di un paziente accompagnato dai carabinieri. Costretti ad abbandonare il nosocomio per rispondere ad un'altra chiamata, i militari hanno purtroppo dovuto affidare il soggetto, già visibilmente alterato e con conclamati problemi di natura psichiatrica, alle cure dei sanitari, i quali si sono pertanto ritrovati a gestire da soli la situazione. In breve, dunque, si è scatenato il panico.

“ Il paziente psichiatrico è andato in escandescenza, aggredendo il personale sanitario prima verbalmente, poi lanciando oggetti e infine aggredendo gli operatori sanitari fisicamente, provocando la frattura a una gamba di un medico, contusioni alla spalla a un altro medico psichiatra – chiamato dai medici del pronto soccorso per consulenza – e infine la distorsione di un dito della mano a un infermiere. ”, spiega Zurru, come riportato da “CastedduOnline”. “ Come se non bastasse, al pronto soccorso era contemporaneamente presente un altro paziente al quale è stato effettuato il tampone per sospetta positività al Coronavirus ”.