Rackete salva? Ecco cosa non torna...

È arrivato nella serata di ieri e per mezzo di Twitter il primo commento di Carola Rackete dopo l'archiviazione della sua posizione ad Agrigento, dove formalmente risultava ancora indagata per lo speronamento di una motovedetta della Guardia di Finanza a Lampedusa il 29 giugno 2019.

In quella notte la ragazza tedesca comandava la nave Sea Watch 3 dell'omonima Ong tedesca, con a bordo 42 migranti. Già da giorni, nonostante i divieti emanati dal Viminale, all'epoca retto da Matteo Salvini, Carola Rackete si era posizionata con la sua nave lungo i limiti delle acque territoriali italiane, non lontano da Lampedusa.

Poi la decisione che ha dato via a uno dei casi più noti e discussi in relazione al braccio di ferro tra le Ong e Matteo Salvini: accendere i motori e forzare l'ingresso all'interno del porto dell'isola delle Pelagie. Nella manovra, la nave Sea Watch 3 ha rischiato la collisione con il mezzo della Guardia di Finanza.

Da qui l'arresto, poi revocato dal Gip Alessandra Vella pochi giorni dopo. Lo stesso Gip che ieri ha chiuso definitivamente il caso, archiviando il fascicolo che aveva aperto la procura di Agrigento: “La missione di salvataggio di Sea-Watch ha significato usare privilegi come il passaporto europeo o l'istruzione gratuita – ha scritto su Twitter Carola Rackete a commento della sentenza arrivata dalla città siciliana – per riuscire ad essere solidali con le persone che lottano contro quelle strutture che esercitano un potere razzista e che mantengono le ingiustizie senza cambiarle. Questa lotta è lontana dalla fine e tutti noi dovremmo farne parte”.

