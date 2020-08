Caronia, le ricerche del piccolo Gioele: "Hanno trovato alcuni resti"

È " quasi certamente " del piccolo Gioele Mondello il corpo ritrovato nelle sterpaglie a Caronia, nel Messinese. Sono momenti di ansia per i familiari del piccolo di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto. Secondo gli investigatori i pochi resti recuperati sono " di Gioele ma per la certezza si aspetta il riconoscimento ". " Hanno trovato qualcosa ma non sappiamo cosa. Siamo qui in attesa di capire ", ha commentato Mariella Mondello, la zia di Gioele. Con lei c'è anche il fratello, Daniele Mondello, il papà del piccolo, che non parla. È in auto in silenzio in attesa di sviluppi. Sul posto è arrivato anche il procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, con la polizia scientifica, due medici legali, gli uomini della Protezione civile e le squadre dei vigili del fuoco (guarda il video).

È stato un carabiniere in congedo a trovare i resti di qualcosa nei pressi del traliccio in cui era stato rinvenuto il corpo di Viviana Parisi lo scorso 8 agosto. " Il tronco ritrovato dista circa 400-500 metri in linea d'aria dalla zona in cui era stata trovata la donna ", hanno spiegato gli investigatori. L'uomo che ha lanciato l'allarme fa parte dei volontari che questa mattina hanno partecipato alle ricerche del piccolo di 4 anni. Poi la segnalazione a circa 200 metri dall'autostrada Messina-Palermo dove la mamma e il suo figlioletto sono stati visti per l'ultima da un testimone dopo un incidente. Il volontario avrebbe trovato dei resti ossei che per gli investigatori sono " al 99 per cento " di Gioele, ma saranno i familiari a dover riconoscere il corpo del bimbo ritrovato tra gli arbusti e le sterpaglie di Caronia. In un primo momento era stata diffusa la notizia del ritrovamento di una maglietta, circostanza poi esclusa.