"Non ho detto che è stato ucciso". Mussari rompe il silenzio su David Rossi

L'ex presidente del Monte dei Paschi di Siena non ha mai detto che David Rossi è stato ucciso: questo, almeno, è quanto dichiarato dallo stesso avvocato Giuseppe Mussari a La Nazione. Il caso della morte dell'ex capo comunicazione di Mps è riesploso dopo l'audizione del colonello Aglieco, che ha rivelato soprattutto dettagli sull'attività degli inquirenti. E ora la procura di Genova ha riaperto un'inchiesta.

Ma sullo sfondo di questa vicenda, rimane pure quanto intercettato in una telefonata dell'ex senatore Giancarlo Pittelli, che ora si trova in carcere per altre vicissitudini. Grazie ad un'intercettazione ambientale, è possibile ascoltare Pittelli dire quanto segue: "David Rossi non si è suicidato. Rossi è stato ucciso". E ancora: "Se riaprono le indagini sulla morte di Rossi succederà un casino grosso...". Alcuni membri della commissione d'inchiesta parlamentare vorrebbero convocare Pittelli in audizione. Ma l'onorevole Walter Rizzetto ha specificato a IlGiornale.it che bisognerà attendere l'evoluzione del quadro giudiziario dell'avvocato.

Ma chi ha "suffragato" - come scrive La Nazione - la versione di Pittelli sul decesso di David Rossi? Ecco, una delle ipotesi sul tavolo è che sia stato Mussari, che invece ha deciso d'irrompere nel dibattito, smentendo di netto: "Ogni volta che penso a David, sto male a lungo. Ho dovuto rompere un lunghissimo silenzio al fine di evitare ricostruzioni errate che avrebbero ulteriormente acuito la mia personale sofferenza e dato adito a illazioni devastanti per il mio sentire". Il discorso verte sul Mister X, ossia sulla persona cui Pittelli avrebbe rivolto le frasi intercettate. Ma Mussari sgombra il campo dai dubbi, presentando una ricostruzione temporale che riguarda le tempistiche della conoscenza tra i due e quelle inerenti l'inoltro dei messaggi.

"Dal tenore del primo messaggio - ha dichiarato l'ex presidente di Mps - io do del lei a Pittelli, e solo dopo il suo espresso invito, gli do del tu. A dimostrazione che non lo conoscevo prima di questo scambio. Pittelli - insiste Mussari - è stato intercettato dal 22 gennaio al 6 dicembre 2018 e prima del mio sms del 26 maggio non c'è stato nessun rapporto o conversazione. I contenuti della conversazione con mister X del 30 marzo su David Rossi, sono da ascriversi esclusivamente all'avvocato Pittelli e non riferibili in alcun modo a me". Insomma, non sarebbe stato Mussari a riferire a Pitelli che David Rossi sarebbe stato ucciso. E l'ex vertice del Monte dei Paschi di Siena, dopo parecchio tempo, ha deciso di chiarirlo una volta per tutte.

Intanto vanno avanti i lavori della commissione d'inchiesta parlamentare: Rizzetto, che non presiede l'organo ma che è spesso balzato agli onori delle cronache per la sua determinazione nel voler portare avanti la questione, aveva dichiarato di voler ascoltare anche lo stesso Mussari sul caso, attraverso un'audizione.