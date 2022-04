Caso Denise Pipitone, Milo Infante indagato per diffamazione

Fa discutere l'esposto nei confronti di Milo Infante, giornalista Rai indagato per diffamazione. Il conduttore del programma di Raidue "Ore 14" si è largamente occupato del caso irrisolto di Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa l'1 settembre 2004 e mai più ritrovata. In alcuni video pubblicati su Instagram Infante ha posto l'attenzione, in modo critico, sull'archiviazione del caso disposta dal gip su richiesta della Procura di Marsala .

Sulla vicenda da qualche mese si erano spenti completamente i riflettori istituzionali, ma Piera Maggio, la madre della bimba sparita 18 anni fa, non si è mai arresa: "Fino a che non avrò una dimostrazione diversa, continuo a lottare per lei", ha detto più volte ai microfoni di tutta Italia.

Il conduttore ha condiviso sul proprio profilo Instagram anche una foto di una parte della denuncia nei suoi confronti, aggiungendo un breve commento: "I giudici indagano chi Denise l'ha cercata con tutte le forze. Giornalisti, ex pm, e non solo... Se qualcuno pensa che sia sufficiente per fermarci sbaglia. Continueremo a cercare Denise. Denise va cercata, non archiviata".

La procura di Marsala intanto smentisce ogni denuncia nei confronti del giornalista Rai che però è indagato per diffamazione dalla procura di Caltanissetta. Pare che il motivo possa ricondursi ad alcune parole del conduttore che durante uno speciale del suo programma, "Ore 14", accusavano i responsabili alle indagini di aver fatto diversi sbagli: " Depistaggi ed errori incredibili nelle indagini, ora Denise sarebbe a casa con la sua mamma se le indagini fossero state condotte in maniera diversa - e ancora - è mancata la volontà. La volontà di stringere un cerchio che era oramai delimitato" .

Nonostante l'esposto Infante ha continuato a parlare del caso Denise durante la puntata successive alle accuse e ha mostrato un "Qr code" grazie al quale è possibile recuperare le immagini e le informazioni sul mistero Pipitone.