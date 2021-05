Salvini contro la Lamorgese: "Non sa controllare chi entra..."

" La ministra Lamorgese in questi due anni ha dimostrato di non essere in grado di controllare chi entra e chi esce dall'Italia ". La stoccata arriva da Matteo Salvini, il leader della Lega, che questa mattina si è recato a Catania per l'udienza preliminare sulla vicenda della nave Gregoretti. Salvini, che al tempo ricopriva la carica di ministro degli Interni, è accusato di sequestro di persona. Da allora, come in precedenza, l'immigrazione è rimasto uno dei temi più caldi della politica.

Ma nel corso degli ultimi due anni, a detta di Salvini, la Lamorgese non ha saputo gestire il problema dell'immigrazione e regolare gli sbarchi a Lampedusa: " Io, invece - aggiunge il leghista- sono a processo per aver fermato gli sbarchi, perché nell'anno del mio governo ho dimostrato che volere è potere" . Per questo, il leader del Carroccio non intende interfacciarsi col ministro Lamorgese che, a sua detta non è stata in grado di gestire la situazione, ma solamente con il presidente del Consiglio: "Il nostro interlocutore - ha spiegato questa mattina- è il Presidente Draghi sulla cui autorevolezza, in Italia e in Europa facciamo affidamento ". Prima di entrare nell'aula bunker del carcere di Catania, per assistere all'ultimo atto dell'udienza preliminare sul caso Gregoretti, Salvini si è rivolto ai giornalisti, promettendo: " Farò tutto il possibile perché l'Italia non diventi il campo profughi dell'Europa nell'estate della ripresa ".