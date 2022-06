Caso Haggis, festival pagato con i fondi Covid: Regione Puglia nella bufera

Nonostante lo scandalo Paul Haggis, il premier Oscar arrestato con l’accusa di violenza sessuale, l’Allora Fest va avanti. Ma non mancano le polemiche. L’ultima bufera chiama in causa la Regione Puglia di Michele Emiliano. Il motivo? Il finanziamento del festival attraverso i fondi Covid. La spesa di oltre 300 mila euro è stata resa possibile dalla misura “Custodiamo la cultura”, nata per sostenere il comparto in difficoltà.

Il provvedimento è stato approvato nel 2020, nel pieno dell’emergenza per la pandemia da Covid-19, e si è esteso al 2022 a causa delle evidenti criticità incontrate dalle micro, piccole e medie imprese pugliesi del comparto Cultura e creatività. L’Allora Fest è una associazione culturale che si è iscritta al registro imprese della Camera di commercio di Roma nel dicembre del 2021 e per l’evento in programma dal 21 al 26 giugno a Ostuni ha ricevuto la bellezza di 350 mila euro.

La cifra appena riportata è stata fissata in una delibera di Regione Puglia del 6 giugno. Repubblica evidenzia che nella documentazione non è citato direttamente l’Allora Fest, ma i fondi sono destinati all’Apulia Cinefestival Network con l’obiettivo di “promuovere eventi e rassegne cinematografiche di livello internazionale” . Come ben sappiamo Paul Haggis è tra i co-fondatori del festival e anche lui ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione che ha visto protagonisti, tra gli altri, i vertici della Regione: dal presidente Michele Emiliano al direttore del dipartimento Turismo e cultura Aldo Patruno.