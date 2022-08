Coste di nuovo sotto pressione: centinaia di migranti in 24 ore

Gli sbarchi in Italia sono ripresi a pieno ritmo, non solo a Lampedusa ma anche sulle altre coste "valide" per le rotte da Turchia e nord Africa. Da ieri, nel nostro Paese sono arrivate centinaia di persone e il sistema di accoglienza inizia nuovamente a subire la pressione. Sono nuovamente oltre 700 i migranti all'interno dell'hotspot di Lampedusa, tanto che questa mattina il prefetto di Agrigento ha disposto il trasferimento di 300 persone a bordo del traghetto di linea Paolo Veronese che giungerà in serata a Porto Empedocle. In 24 ore sono arrivati sull'isola quasi oltre 400 migranti, per la maggior parte migranti. " I nostri nonni sono emigrati nel mondo con la differenza che a loro nessuno regalava 35 euro al giorno, la casa e tutto il resto senza neppure un grazie, i nostri nonni lavoravano e portavano rispetto ", ha dichiarato Matteo Salvini nel corso di un'iniziativa elettorale a Potenza.

Gli sbarchi di Lampedusa

Dopo i 221 migranti giunti ieri con sette approdi, tra la notte e l'alba in 147 hanno raggiunto l'isola, alcuni intercettati al largo dell'isola e altri individuati quando già avevano toccato le coste di Lampedusa. Altri 53 migranti, con 4 imbarcazioni, sono sbarcati sull'isola dove dalla mezzanotte gli approdi sono diventati 10. Fra gli ultimissimi arrivi anche quello di due tunisini che, con un barchino di 10 metri, sono giunti direttamente a molo Favaloro. A questi si aggiungono altri 20 migranti, sbarcati sull'isola dei Conigli. A bloccarli sono stati i carabinieri che hanno anche ritrovato il natante di 7 metri partito da Monastir. Le altre due carrette, con a bordo 17 e 14 tunisini, sono state bloccate invece dalla Guardia di finanza a mezzo miglio e ad un miglio da Capo Ponente.

In barca a vela nel Salento e in Calabria

Un'imbarcazione a vela con a bordo 92 migranti è stata intercettata da unità navali della gdf e guardia costiera al largo del Capo di Leuca in località Torrevado, frazione di Morciano di Leuca. Quasi tutti i migranti sono di nazionalità afgana. Le motovedette le hanno condotte al porto di Santa Maria di Leuca. Ultimate le visite mediche e le procedure di identificazione sono stati condotti in pullman nel centri di accoglienza del Salento. A sud di Roccella Ionica un motoveliero con oltre 100 persone a bordo di varia nazionalità è stato intercettato da una unità navale della guardia di finanza nella giornata di ieri.

Le ong nel Mediterraneo

Al porto di Messina è arrivata in mattinata la nave Open Arms Uno con a bordo circa un centinaio di migranti che sono stati recuperati in mare nei giorni scorsi. Per la maggior parte si tratta di cittadini egiziani, oltre a quali ci sono anche bengalesi, e poi anche migranti che hanno dichiarato di provenire da Sudan, Nigeria, Marocco, Pakistan, Siria e Chad. A bordo della nave Ocean Viking, invece, ci sono 355 migranti.