"C'era il cameramen, 4 video facili". Le chat di Grillo e amici dopo quella notte

Nel caso Ciro Grillo emergono anche diversi messaggi scambiati tra i componenti del gruppo e alcuni loro amici dopo le ore trascorse con Silvia e Roberta (nomi di fantasia) nella villetta a Cala di Volpe. Quella notte tra il 16 e il 17 luglio si è consumato un vero e proprio stupro oppure è andato in scena solamente del sesso consenziente? La versione della giovane studentessa e quella dei ragazzi restano completamente opposte. Intanto per la procura di Tempio Pausania saranno fondamentali quegli sms per tentare di ricostruire con precisione quanto avvenuto realmente.

"C'era il cameramen"

A far comprendere agli inquirenti che quella notte sarebbero stati girati quattro video è una rivelazione di Capitta, che si confida così a un amico che chiede maggiori informazioni e dettagli su quella notte: " Comunque c'era il cameramen. Sai che non me le faccio scappare 'ste occasioni. 4 video facili... Poi vi farò vedere tutto. Se vuoi ti chiamo e ti racconto un po' ". A quel punto l'amico chiede altre delucidazioni sulla ragazza, e Capitta - stando a quanto appreso e riportato da La Stampa - l'avrebbe apostrofata in maniera assolutamente volgare: " Era lei una tr... ". In precedenza sarebbe stato fatto riferimento alle condizioni di Silvia dopo quella nottata, definendola fortemente provata e aggiungendo che era uscita " zoppicando " da quegli incontri. Particolari tanto forti da spingere l'amico a scrivere: " Poveraccia... ".

A quei video avrebbe fatto riferimento lo stesso Ciro Grillo. Questo lo scambio di messaggi che sarebbe avvenuto rispettivamente tra il figlio del garante del Movimento 5 Stelle e Capitta: " Oh, mi mandi quei video? Quelli "; " Ahaha. Perché li vuoi? Non li mando a nessuno Cì, dai "; " Li voglio far vedere a (cita due nomi, ndr) e agli altri. Vabbé come vuoi ".

"Abbiamo fatto un casino"