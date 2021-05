"Ero ubriaco marcio, un casino". Gli sms choc tra Ciro Grillo e gli amici

Il tempo di accompagnare Silvia e Roberta (nomi di fantasia) ad Arzachena e alcuni ragazzi da soli in macchina iniziano a raccontare agli amici la loro avventura nella villetta a Cala di Volpe tra il 16 e il 17 luglio 2019. Il cellulare di Edoardo Capitta è quello più attivo, contenente una serie di informazioni importantissima per la procura di Tempio Pausania nell'ambito del caso che coinvolge anche Ciro Grillo.

Gli sms choc

Alle 14.15, riporta il Corriere della Sera, è proprio Capitta a chattare con un amico: " No, non puoi capire "; " Cosa? "; " No... 3 vs 1 stanotte, lascia stare "; " Spiega meglio "; " No, no, sì, poi ti farò vedere "; " Ma con una tipa? "; " Ma no, guarda... ero ubriaco marcio. Frate te lo giuro "; " Ma chi eravate? Te, Corsi e Ciro? "; " 3 vs 1 , ovvio. Ma io veramente alle dieci del mattino ero ubriaco marcio... bevuto beverone alle nove "; " Chi era questa? "; " Ma che ne so... Poi vi racconterò, ora non si può ancora "; " Mi fai morire ".

A quel punto viene toccato anche il tema dei video e così, con un dettaglio rivelato dallo stesso Capitta, gli inquirenti capiscono che sono quattro (e non uno) i filmini girati durante quella notta: " Comunque c'era il cameramen. Sai che non me le faccio scappare 'ste occasioni. 4 video facili... Poi vi farò vedere tutto. Se vuoi ti chiamo e ti racconto un po' "; " Ti chiamo io dopo "; " Sei un idolo ". Successivamente vengono rivelati alcuni particolari relativi alla vicenda, tanto da spingere l'amico a scrivere: " Poveretta ". Ed è ancora Capitta a scrivere un sms che potrebbe rivelarsi cruciale per la ricostruzione della vicenda: " All'inizio non sembrava che volesse ".

"Abbiamo fatto un casino"