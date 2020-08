Migrante con il coltello vuol rapinare un negozio. Passanti lo schiaffeggiano

Il messaggio che arriva da Cagliari sembra essere forte e chiaro: in Italia la misura è colma. Lungo le coste della Sardegna nelle ultime settimane sono aumentati i micro sbarchi di clandestini che fanno rotta sull'isola dall'Algeria. Arrivano sulle splendide spiagge del sud-ovest che cercano di salvare il salvabile di una stagione estiva ormai compromessa e vengono trasportati nell'hotspot di Monastir, alle porte di Cagliari. Solo pochi giorni fa ne sono arrivati circa 10 con barchino proveniente dal Paese nordafricano, dirimpettaio dell'isola italiana. Una situazione che preoccupa i cittadini del capoluogo sardo, sia dal punto di vista sanitario visto l'incremento di casi, sia da quello della sicurezza pubblica. Una delle ultime notizie di cronaca che giungono dal capoluogo sardo dà il polso dello stato d'animo dei cittadini, ormai stremati.

Come riporta l' Unione Sarda , tutto è accaduto ieri a Is Mirrionis, uno dei quartieri della prima cinta periferica, non distante dal centro di Cagliari. Uno straniero richiedente asilo si è introdotto all'interno di uno dei negozi di abbigliamento della strada principale di Is Mirrionis e ha minacciato con unla commessa per cercare di portar via un paio di scarpe. Immediata la reazione della ragazza, le cui urla hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che si trovavano nelle vicinanze. Intuito il pericolo, gli uomini si sono precipitati all'interno del negozio e hanno difeso la commessa vittima dell'aggressione. I passanti inferociti hanno disarmato il migrante e poi l'hannoa lungo fino all'arrivo della Radiomobile dei Carabinieri. Gli uomini dell'Arma sono intervenuti per salvare il malvivente dalcerto da parte dei cagliaritani, stanchi di subire episodi di delinquenza. I Carabinieri hanno, quindi, fermato il migrante e l'hanno portanto nel vicino comando della Compagnia per il riconoscimento. È stato, quindi, denunciato per tentata rapina.