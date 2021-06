Cercano di entrare in casa di Klaus Davi mentre lui è testimone in un processo, indaga la Digos

Ancora problemi per Klaus Davi. Ignoti hanno cercato di forzare la porta blindata del suo appartamento in centro a Milano in pieno giorno mentre il massmediologo si trovava in Calabria per testimoniare in un processo contro un esponente della cosca Tegano. Come riferisce il sito di cronaca locale Ilreggino.it, era più o meno l'ora di pranzo quando i presunti ladri hanno provato a entrare nell'appartamento di Klaus Davi, il cui indirizzo è ben noto alle cronache. Sul fatto sta indagando la Digos.

Il massmediologo, nonché candidato sindaco a Reggio Calabria, si trova ancora al sud e non ha ritenuto opportuno fare rientro nella sua abitazione milanese. È stato informato del tentativo di intromissione all'interno del suo appartamento da parte di un suo stretto collaboratore che, proprio durante l'udienza in tribunale per il processo alla cosca Tegano, l'ha avvistato dell'anomalia.

Klaus Davi è testimone nel processo in quanto quattro fa denunciò di aver subito un'aggressione in un bar di Archi, cittadina dell'hinterland reggino. Quello stesso bar, solo pochi giorni fa, è stato divorato dalle fiamme di un incendio di cui non è ancora nota l'origine, come riferisce il sito Reggio Tv. L'aggressione a Klaus Davi avvenne dopo un alterco che il massmediologo ebbe con Nicola Tirintino, pare legato alla cosca Tegano.

Sono giorni caldi questi in Calabria e, soprattutto, nella cittadina di Archi dove Klaus Davi è stato aggredito. Le cronache locali riferiscono che l'investimento di un boss molto noto localmente non sia stato casuale e anche per questo motivo la polizia sta indagando per capire meglio le dinamiche e arrivare ai responsabili. Di questo stesso caso ha parlato solo pochi giorni fa il massmediologo sul suo profilo Facebook, rivelando che l'uomo sarebbe stato trasferito dall'ospedale di Reggio Calabria a quello di Catanzaro.

Ora la Digos è impegnata a fare luce sull'effrazione a casa del massmediologo per verificare se ci possano essere connessioni tra la testimonianza e il fatto. Trovare l'indirizzo di Klaus Davi non è difficile, soprattutto se ci si rifà a recenti fatti di cronaca. Circa un anno fa, infatti, è stata data notizia della necessità di ricorrere allo sgombero per un intero palazzo del centro di Milano a causa di una voragine che si sarebbe aperta nel sottosuolo durante i lavori di costruzione della nuova linea metropolitana della città. Tra le famiglie che hanno dovuto abbandonare momentaneamente le loro abitazioni per precauzione c'era anche il massmediologo.