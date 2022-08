Le chat dell'orrore su Giulia e Alessia: "Dove trovo il video del treno?"

Sono ancora tanti i dubbi da chiarire sulla dinamica dell'incidente che ha causato la morte di Alessia e Giulia, le due sorelle travolte da un treno dell'Alta Velocità alla stazione di Riccione. La madre delle ragazze, Tatiana, è arrivata a Madonna di Castenaso, nel Bolognese, con un volo da Bacau (Romania) ieri pomeriggio. " Io non riesco a trovare le parole per dire quello che provo in questo momento. - rivela al cronista de Il Giorno - Ci saranno tanti perché che rimarranno senza alcuna risposta. Continuo a farmi domande su quanto sia successo. Domande a cui non so darmi una risposta. Erano due ragazze giovani ma responsabili. Lo sono sempre state e non capisco come sia potuto succedere tutto questo ".

L'orrore su Tik Tok

Mentre proseguono gli accertamenti degli investigatori, su TikTok decine di giovani chiedono di poter scaricare il video dell'incidente. "Dove si può trovare il filmato?", è la domanda choc che circola sul social. Intanto, a Riccione, gli agenti della Polfer stanno ascoltando testimoni e raccogliendo quanti più elementi possibili per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Il procuratore capo di Rimini, Elisabetta Melotti, ha fatto sapere che "al momento non ci sono indagati" anche se le indagini continueranno a passo serratissimo. Stretta anche sui controlli nelle stazioni della Riviera, Rimini e Riccione in previsione del Ferragosto. Lo ha deciso la questura di Rimini in accordo con Annarita Santantonio, primo dirigente del compartimento di Bologna della polizia ferroviaria: "Un intervento che era già stato pianificato da tempo indipendentemente dalla tragica vicenda di domenica scorsa".

Il dolore dei familiari