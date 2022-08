La serata in discoteca, il furto, la tragedia. Il mistero delle ultime ore di Giulia e Alessia

È grande il dolore a Castenaso, provincia di Bologna, per la morte di Giulia e Alessia Pisanu. Le due sorelle, 15 e 17 anni, sono state investite e uccise da un treno dell’Alta velocità attorno alle ore 7.00 di domenica 31 luglio sui binari della stazione di Riccione. Un impatto terribile, tale da costringere le autorità a poterle identificare solo attraverso il cellulare di una delle due.

La dinamica della tragedia resta tutta da chiarire, un dramma avvenuto sotto gli occhi di alcuni passeggeri in attesa del treno. In corso le verifiche delle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza quanto accaduto a Riccione, una vicenda fatta di luci e di ombre. Come riportato da QN, le due sorelle poche ore prima della morte si trovavano nella Riviera romagnola per trascorrere una serata di divertimento in discoteca.

Le due giovani, infatti, avevano trascorso la notte al Peter Pan, uno dei locali più noti della zona. Ma non tutto sarebbe andato per il meglio. Secondo quanto riferito da un testimone oculare della disgrazia di Riccione, a una delle due sorelle sarebbe stata rubata la borsa, con all’interno cellulare e portafoglio. Anche per questo motivo, dunque, è stato complicato procedere all’identificazione dei corpi, complice l’assenza dei documenti d’identità.

Ma non è tutto. Secondo quanto riferito dal quotidiano, non ci sarebbero nemmeno le riprese del momento dello schianto fatale. Quanto accaduto è stato ricostruito unicamente attraverso le testimonianze dei presenti. In molti, dicevamo, hanno riferito che le due sorelle “barcollavano” . Uno dei primi a testimoniare è stato il gestore del bar dello scalo di Riccione.