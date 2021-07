"Che schifo fate", "Frasina banale". Volano stracci tra la Ferragni e Renzi

Il dietrofront di Italia Viva sul ddl Zan non piace a Chiara Ferragni. L'influencer lo ha detto apertamente sui social, parlando di "schifo" nei confronti di Matteo Renzi. Quest'ultimo non ha atteso molto per replicare e così sono volati stracci sul web. Lei attraverso Instagram, lui su Facebook.

Dopo il marito, Fedez, anche Chiara Ferragni ha voluto dire la sua sul disegno di legge promosso da Alessandro Zan. Per farlo ha scelto - come sempre - la vetrina più popolare, quella dei social network, per puntare il dito contro Matteo Renzi e il suo partito che, nelle ultime ore, hanno creato una spaccatura nella sinistra che di fatto sta bloccando il ddl Zan.

Uno "stop" inatteso per i sostenitori della sinistra e la Ferragni non è riuscita a trattenersi. L'influencer ha pubblicato una foto di Matteo Renzi nelle Storie del suo profilo Instagram, commentando: " Che schifo che fate politici". La moglie di Fedez ha poi puntato il dito contro la classe politica: "La triste verità è che nonostante una legge che tuteli donne, disabili e persone appartenenti alla categoria lgbtq+ SERVA nel nostro paese e sia attiva nel resto dell'Europa da decenni, in Italia non verrà mai approvata perché la nostra classe politica preferisce guardare sempre il proprio interesse personale ".

La frecciata all'indirizzo del leader di Italia Viva non è passata inosservata e Renzi - a stretto giro - ha replicato alla popolare imprenditrice social. Ma invece di difendersi dall'attacco, Matteo Renzi si è attaccato virtualmente al carro della Ferragni per rilanciare e su Facebook ha scritto: " Chiara Ferragni entra nel dibattito sulla Legge Zan dicendo ai suoi 24 milioni di follower ' Che schifo che fate politici', con la mia faccia. Ho sempre difeso Ferragni da chi la criticava quando postava dagli Uffizi o da chi vorrebbe minimizzare il ruolo degli influencer. Lo faccio anche oggi. Fa bene Chiara Ferragni a dire quello che pensa ".

Dopo un avvio pacato, il leader di Italia Viva è passato però al contrattacco: " Da lei mi aspettavo qualcosa in più di una frasina banale e qualunquista. Dire che i politici fanno schifo è il mediocre ritornello di chi vive di pregiudizi" . E via con l'affondo all'influencer: " Da una persona che stimo mi aspetterei un confronto nel merito. Perché sapete chi fa davvero schifo in politica? Fa schifo chi non studia, chi non approfondisce, chi non ascolta le ragioni degli altri, chi pensa di avere sempre ragione ".

Nel suo lungo messaggio social, Matteo Renzi ha ricordato gli insulti e le offese ricevute per aver firmato e promosso la legge sulle unioni civili, rivolgendosi ancora a Chiara Ferragni: " Ho fatto compromessi. La politica è serietà, passione, fatica: non è un like messo per far contenti gli amici ". E poi l'invito alla Ferragni a un confronto aperto e diretto sugli articoli 1, 4 e 7 della legge Zan e sugli emendamenti Scalfarotto. Come era prevedibile, anche Fedez è intervenuto nello scontro, rivolgendosi a Renzi e invitandolo ad abbassare i toni: " Stai sereno Matteo, oggi c’è la partita. C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia ". Un colpo basso al quale il leader di Italia Viva potrebbe replicare nelle prossime ore.