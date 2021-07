Rocco Siffredi: "Mi pento di aver difeso il ddl Zan"

" Rispettiamo le libertà individuali senza strumentalizzarle ". Così Rocco Siffredi nell'ultima intervista rilasciata a Libero è tornato a parlare del ddl Zan. Questa volta però il porno attore non si è schierato a sostegno del disegno di legge, che punisce chi istiga alla violenza omofobica. Anzi. Siffredi ha svelato di essersi pentito di aver prestato la sua immagine per promuoverne l'approvazione.

Lo scorso aprile Siffredi aveva messo la faccia sui social per appoggiare l'approvazione del ddl Zan. Come molte altri personaggi famosi, Rocco Siffredi aveva condiviso sul web la sua foto con la mano in primo piano con la scritta ddl Zan per svelare il suo sostegno al disegno di legge promosso da Alessandro Zan. A distanza di pochi mesi, però, e dopo l'enorme clamore scoppiato attorno al ddl Zan, il porno attore ha detto la sua con chiarezza: " Ho sbagliato e non lo rifarei più. Ho aderito senza conoscerne i contenuti, ma forte del mio essere contrario a qualsiasi forma di violenza contro gli omosessuali e il bullismo ". E nel farlo ha rimosso anche la foto dai suoi social network.

Rocco Siffredi ha ribadito il suo "no" alla violenza omofoba e al bullismo, ma ha detto "no" anche al disegno di legge Zan, che sembra esser diventato più un "puntiglio" della sinistra e oggetto di strumentalizzazione, che vera battaglia per i diritti. " Mi sono accorto che a continuare a parlarne si ottiene l'effetto contrario. Si istiga la gente a dare contro. Rispettiamo le libertà individuali senza strumentalizzarle ", ha risposto senza indugi Siffredi nell'intervista.