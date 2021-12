Giletti intervista il no vax col braccio in silicone: scoppia la polemica

L'ospitata a Non è l'arena del medico che, qualche giorno fa, ha provato a vaccinarsi porgendo un braccio in silicone all'infermiere ha solevato un vespaio di polemiche. L'uomo, un odontoiatra, ha provato a fingere la vaccinazione utilizzando un arto posticcio ma l'operatore sanitario si è reso conto dell'inganno ed è partita la denuncia, con relativo clamore mediatico. La sua prima ospitata in tv è stata nel programma di Massimo Giletti, che da settimane ha deciso di seguire questo filone ospitando in trasmissione anche Zeno Molgora, il leader dei no pass di Milano, indagato per ricettazione per aver diffuso Green pass autentici ai militanti del movimento no Green pass.

Tuttavia, la linea intrapresa da Massimo Giletti sta facendo storicere il naso a più d'uno e sui social è forte la polemica contro il conduttore di Non è l'arena. Tantissimi i commenti critici, provenienti anche da personaggi illustri e noti del giornalismo, come il direttore di Radio Rai Andrea Vianello: " Tra poco grande show con l'uomo con il braccio finto a cui il vaccino, non fatto, ha rovinato la vita per colpa dei giornalisti cattivi e liberticidi. Venghino, siori, venghino. Dopo arriva 'The elephant man' dal Dna modificato da Big Pharma direttamente da Kansas City ".

Andrea Vianello ha scelto la strada dell'ironia per criticare Massimo Giletti ma prima di lui era stata Selvaggia Lucarelli a dire la sua sulla decisione di portare in televisione l'uomo che ha cercato di ingannare i medici vaccinatori. La giornalista ha punto Massimo Giletti quando è stata diffusa la notizia della partecipazione dell'uomo Non è l'arena: " Ovviamente Mr Braccio di silicone ha già chiuso esclusiva con Massimo Giletti. Come ti sbagli ".