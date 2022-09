"Pasta a fuoco spento", "Non funziona": botta e riposta Parisi-Colonna

Il caro bollette e l'esigenza di risparmiare gas e luce sta creando problemi anche sulla cottura dell'alimento più amato dagli italiani: la pasta. Come abbiamo visto sul Giornale.it, si è alzato un polverone soprattutto sul web per la proposta del fisico Giorgio Parisi, premio Nobel, che ha consigliato di spegnere il fuoco una volta che l'acqua ha raggiunto la temperatura di ebollizione. Spaghetti o mezze maniche che siano, riusciranno ad arrivare alla cottura prevista risparmiando notevolmente sulla bombola e sui conti. " È la terza volta che provo e devo dire funziona ", ha scritto su Facebook. Al fisico, però, ha risposto uno chef stellato che ha proposto un'altra soluzione.

"Non è un goliardico della cucina"

La "bocciatura" alla proposta del fisico arriva da uno cuoco stellato, il romano Antonello Colonna, secondo il quale la pasta cucinata a fuoco spento " esce gommosa, molto meglio procedere con la cottura a freddo ", ha affermato intervistato da Repubblica. La frecciatina a Parisi, poi, arriva subito dopo. " Credo che Parisi non sia un goliardico della cucina ", ha aggiunto. L'aggettivo non ha soltanto il significato che tutti conosciamo, quello comune che indica qualcosa di divertente, giovanile o spensierato. In questo caso ha l'accezione di "pertinente": il fisico non è del mestiere, dunque il suo consiglio non è il massimo. " Questa soluzione nei ristoranti di alto livello non può andare, perché se cotta così la pasta assume una texture gommosa - sottolina Colonna - Me lo ricordo bene quando a casa dei miei genitori la bombola del gas si spegneva proprio mentre gli spaghetti erano in cottura. E quando accadeva erano guai, perché la consistenza del prodotto era ormai compromessa ".

Cos'è la "cottura a freddo"