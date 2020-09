Chi è davvero De Benedetti: il lato "segreto" dell'Ingegnere

La firma del cavaliere Carlo De Benedetti (Debenedetti per l’anagrafe) si presenta col cognome che precede sempre il nome ridotto, quest’ultimo, ad una semplice iniziale “C”. Il primo fatto indica quanto De Benedetti tenga al casato e come abbia investito molte aspirazioni su di esso. Dal momento che la firma indica simbolicamente la paternità, evocando il bisogno di imitare il padre come spinta al sociale, tale aspirazione inizia sempre o abitualmente già nell’adolescenza: Carlo De Benedetti non ha fatto eccezione. Peccato che tale spinta lo abbia portato a rivalse eccessive che non sempre hanno contribuito a saturare le sue aspirazioni provocando un sottofondo costante di ansia di prestazione. Vale a dire che egli è sempre in stato di allarme veglia o addirittura di agitazione, ogni volta che deve affrontare una situazione spinosa o conflittuale.

Le aste rette, prolungate e poco chiare, sono sempre un segnale di aggressività malamente trattenuta che a volte supera la soglia di controllo. È allora che da lui emerge quel senso di rivalsa e gelosia che lo ha sempre accompagnato. Non a caso, il nome, ridotto alla sola iniziale, si caratterizza per la trasformazione dello stesso in una sorta di freccia lanciata verso destra cioè verso l’ambiente sempre temuto ma anche affrontata con atteggiamenti di soggettività.