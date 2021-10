Chi sono le vittime italiane dell'incidente aereo di Milano

Mentre gli investigatori sono a lavoro per capire come abbia fatto a cadere l'aereo Pilatus Pc-12, che poco dopo le 13 si è schiantato sul tetto di un palazzo disabitato nella periferia sud di Milano, nel pomeriggio è stata resa nota l'identità di parte delle vittime. A bordo erano presenti 8 persone e nessuna di loro è sopravvissuta all'impatto. Ai comandi c'era Dan Petrescu, immobiliarista miliardario con doppio passaporto tedesco e rumeno, proprietario del velivolo.

Dan Petrescu era uno degli uomini più ricchi di Romania, dove risultava proprietario di catene di supermercati ma anche di gallerie commerciali e di altri immobili di prestigio. Era arrivato in Italia a bordo del suo aereo lo scorso 30 settembre e dopo una breve sosta a Milano era diretto in Sardegna, in Costa Smeralda, dove ad attenderlo c'era già sua madre. La donna, un'anziana signora di 98 anni, si trovava nella villa del magnate, dove Petrescu l'avrebbe raggiunta nel primo pomeriggio di oggi, se l'aereo non fosse improvvisamente precipitato per cause ancora da accertare.

A bordo dell'aereo viaggiavano, insieme a Dan Petrescu, anche sua moglie, una donna di 65 anni nata in Romania ma con passaporto francese e suo figlio, Dan Stefan Petrescu di appena 30 anni, nato a Monaco di Baviera. Come riportano alcune fonti rumene, il giovane Petrescu sarebbe arrivato a Milano pochi giorni prima del padre, di rientro dal Canada dove lavora come ricercatore scientifico insieme a una coppia di amici, che ieri hanno battezzato il figlio e che erano a bordo dell'aereo. I vigili del fuoco, infatti, hanno confermato di aver trovato anche il corpo di un bambino. Loro sarebbero Filippo Nascimbene, nato nel 1988 a Pavia e manager, e la moglie Claire Stephanie Caroline Alexandrescou, 34 enne, nata in Francia e manager pubblicitaria. Il piccolo si chiamava Raphael e aveva quasi 2 anni. A bordo anche Miruna Anca Wanda Lozinschi, madre della ragazza. L'ultima vittima sarebbe Julien Brossard, amico di Petrescu jr.