"Chi è vaccinato o guarito festeggi il Natale"

Manca poco più di un mese al Natale e stando a quanto dichiarano alcuni virologi non va festeggiato neanche quest'anno. Questa volta, però, abbiamo un'arma per salvarlo davvero: il vaccino. Rinunciare ad un periodo dell'anno come questo per il secondo anno di fila significa dover fronteggiare danni economici non indifferenti. Ossia, mettere di nuovo in ginocchio il turismo e dover affrontare tutte le conseguenze che questo comporterebbe. Compreso il possibile malcontento e la sfiducia di quelle persone che si sono vaccinate, oltre che per fiducia nella scienza, soprattutto per tornare ad avere una vita normale.

La situazione rispetto allo scorso anno è molto differente dal momento che circa l'85% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale e in più ora c'è il green pass. A quanto pare, però, per qualcuno non basta ancora. Fabrizio Pregliasco ad esempio detta quelle che secondo lui devono essere le linee guida per delle festività serene: " Cenoni solo con la terza dose, distanziati per nuclei familiari e senza baci e abbracci. Io starò da solo ". Dello stesso avviso, certamente più soft, anche Luca Richeldi, direttore di Pneumologia del Gemelli, il quale raccomanda: " Mascherina, distanziamento e igiene delle mani. Evitiamo le enormi tavolate ".