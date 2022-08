Sparita nel nulla, chat cancellate: il giallo di Chiara

" Chiara sembra sparita nel nulla, nessuno l’ha vista ". La mamma di Chiara d'Itria, 15 anni, non si dà pace da quando, lo scorso 7 agosto, ha saputo che sua figlia era scappata dalla comunità presso cui era ospite da circa due mesi. " L’ultima volta che l’ho sentita al telefono è stata proprio il 7 agosto, qualche ora prima che scappasse dalla comunità. - racconta la mamma della ragazza, Katia Tornatore, in una intervista al Corriere.it - Era tranquilla, ci siamo salutate come le altre volte. Invece, ma l’ho saputo solo dopo, dagli operatori della comunità, Chiara era agitata da giorni ".

La scomparsa

Chiara, capelli e occhi castani, con un piercing all'ombelico, si è allontanata dalla comunità di Busto Arsizio la sera di domenica 7 agosto senza documenti né telefono. Al momento dell'allontanamento - si legge nella scheda informativa divulgata sul sito del programma televisivo Chi l'ha visto? - indossava una tuta e canotta nere del marchio Adidas. Da allora non ha contatto i genitori che vivono a Meda (Monza e Brianza). " In tutto questo tempo nessuno l’ha vista, nessun avvistamento, nemmeno quelli che poi si rivelano sbagliati ", precisa il papà. " Non sappiamo dove sia , - aggiunge mamma Katia - speriamo che legga questo appello oppure che qualcuno che l’ha vista la riconosca dalla foto e avvisi le forze dell’ordine ".

Il "giallo" delle chat cancellate