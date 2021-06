Trovata morta la 16enne scomparsa. Sul corpo ferite di arma da taglio

Chiara Gualzetti, la ragazzina di 16 anni che era scomparsa ieri, domenica 27 giugno, a Valsamoggia, in provincia di Bologna, è stata ritrovata morta in una scarpata. Il suo corpo è stato rinvenuto in via Abbazia, a meno di un chilometro dalla sua abitazione di Monteveglio, dove viveva con la sua famiglia. L'indagine è per omicidio.

Sul corpo di chiara diverse coltellate

Sul posto sono giunti i carabinieri e il medico legale. Sul corpo della 16enne sono state rinvenute diverse coltellate, in particolare alla gola e sul torace, inferte utilizzando probabilmente un'arma da taglio. Sia la procura ordinaria che quella minorile stanno indagando sul caso. L'assassino potrebbe infatti essere un minorenne. Intanto gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita di Chiara, contattando anche i suoi amici, i familiari e i conoscenti che hanno visto la ragazza ancora viva. La giovane si era allontanata da casa nella mattinata di ieri, forse doveva incontrare un amico.

Il suo corpo è stato ritrovato a meno di un chilometro di distanza dalla sua abitazione, precisamente all'interno del territorio dell'abbazia di Monteveglio. Solo l'esame autoptico potrà dire da quanto tempo fosse morta Chiara. Il cadavere e stato ritrovato da alcuni volontari che avevano risposto all'appello del padre della vittima e del sindaco. La famiglia di Chiara vive ai piedi della collina dove in cima vi è l'abbazia e un borgo medievale. Il luogo è frequentato da turisti soprattutto nel fine settimana e, anche ieri, giorno della scomparsa di Chiara, c'era molta gente.

L'appello del sindaco

Daniele Ruscigno, il sindaco, questa mattina, prima del ritrovamento, aveva fatto un appello tramite la sua pagina Facebook: "Le autorità che hanno in gestione il caso stanno attivando la seconda fase di ricerca, coinvolgendo tutte le risorse operative, attraverso un coordinamento permanente in loco". In poco tempo la bacheca del primo cittadino era stata raggiunta da diversi messaggi di partecipazione: molti i cittadini che avevano accolto l'appello e avevano deciso di suddividersi in squadre per cercare la ragazza in più zone.