Zaia anticipa la zona gialla. Obbligo della mascherina all'esterno

Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, con un'ordinanza di "principi e raccomandazioni" ha anticipato la zona gialla. La disposizione entrerà in vigore a partire da questa sera a mezzanotte fino al 16 gennaio. L'invito è alla prudenza. Il governatore facendosi un test rapido fai-da-te durante un punto stampa ha invitato tutti i presenti a controllare il loro stato specialmente " in occasione delle riunioni famigliari o con gli amici previste per i giorni delle Feste ".

Le regole

Cambiano le regole e il come ci si deve comportare. Innanzitutto, al di fuori della propria abitazione sarà obbligatorio utilizzare la mascherina. Gli unici che potranno non farlo sono i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con patologie e disabilità certificate. Viene poi aumentata la frequenza dei test per lo screening di operatori sanitari e sociosanitari: si passa dai 10 ai 4 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione. Ogni 4 giorni anche per i degenti e lo stesso avviene anche al momento del ricovero.

Sono poi sospese le visite alle case di riposo ai minori di 12 anni e i rientri in famiglia degli ospiti delle Rsa. Vi è l'obbligo per una sola persona di accompagnare i pazienti negli ospedali per la visita. Inoltre, per accogliere nuovi ospiti nelle Rsa, viene chiesto un test all'ingresso, 7 giorni di quarantena e test ogni 7 giorni.

Per quanto riguarda le scuole, nel testo viene ribadito che in caso di un positivo, si attende l'esito del test in quarantena. Inoltre, qualora si abbiano dei sintomi o febbre è necessario l'autoisolamento, la comunicazione al medico di base e l'effettuazione di un tampone.