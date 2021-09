"Non sono quella persona lì": Barbara Palombelli risponde agli attacchi

Nelle ultime 24 ore, Barbara Palombelli è stata al centro dell'attenzione mediatica e politica per una frase detta durante lo Sportello di Forum, lo spin-off del programma di Canale5 che va in onda il pomeriggio su Rete4. Numerose le critiche piovute addosso alla giornalista da parte del mondo politico e culturale italiano, tantissimi gli attacchi subiti sui social.

" Negli ultimi sette giorni ci sono state sette donne uccise presumibilmente da sette uomini. A volte è lecito anche domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati oppure c’è stato anche un comportamento esasperante e aggressivo anche dall’altra parte? È una domanda che dobbiamo farci per forza, soprattutto in questa sede, in tribunale bisogna esaminare tutte le ipotesi ", ha detto Barbara Palombelli durante la discussione di una causa.

Già nel pomeriggio, la giornalista e conduttrice si era difesa dagli attacchi con un commento lasciato sui social: " La violenza familiare, il crescendo di aggressività che prende il posto dell'amore, l'incomprensione che acceca e rende assassini richiedono indagini accurate e ci pongono di fronte a tanti interrogativi. Quando un uomo o una donna (ieri a forum era la protagonista donna ad esercitare violenza sul coniuge) non controllano la rabbia dobbiamo interrogarci. Stabilire ruoli ed emettere condanne senza conoscere i fatti si può fare nei comizi o sulle pagine dei social, non in tribunale. E anche in un'aula televisiva si ha il dovere di guardare la realtà da tutte le angolazioni ".

Durante il promo di Stasera Italia, il programma che conduce su Rete4 ogni giorno a partire dalle 20.30, ha aggiunto: " Oggi è successa una cosa terribile, è stata estrapolata una frase da una causa di Forum di ieri pomeriggio ed è stata utilizzata per una valanga di attacchi, una cosa che mi ha attraversato da tutte le parti. Sono stata accusata di essere complice dei femminicidi, di assolvere gli uomini che usano violenza sulle donne. Questo tradisce tutta la mia vita, dedicata a contrastare la violenza sulle donne e sui bambini ".

Così ha esordito Barbara Palombelli, aprendo anche una parentesi nella sua vita personale, parlando dei figli adottati e salvati dalle violenze. " Nel lavoro ho sempre difeso le donne, questo è quanto di più falso possa esistere. Non esiste nessuna rabbia, nessun comportamento che possa giustificare il femminicidio o la violenza sulle donne. Questo per me è chiarissimo e dev'essere chiaro anche per vo i", ha proseguito Barbara Palombelli.