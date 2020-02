Chiesto rinvio a giudizio per i genitori di Renzi

La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, accusati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Nell'ambito di questa inchiesta, nel febbraio dello scorso anno, i genitori del leader di Italia Viva finirono anche agli arresti domiciliari. Chiesto il rinvio a giudizio anche per altri 17 indagati. Nell'udienza, fissata per il 9 giugno, sarà il giudice a decidere se e chi mandare a processo, oppure di archiviare il caso.

Al centro dell'inchiesta la gestione di tre cooperative, che si occupavano di materiale pubblicitario: la Delivery Service Italia, la Europe Service e la Marmodiv. Le indagini erano partite dalla Delivery Service Italia, che nel giugno del 2015 era fallita. Secondo le accuse, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, che di fatto avrebbero amministrato l'azienda fino al 2010, avrebbero anche causato " il fallimento della società per effetto di operazione dolosa consistita nell'aver omesso sistematicamente di versare gli oneri previdenziali e le imposte, o comunque, aggravando il dissesto ". Nel caso della Europe Service, fallita ad aprile 2018, i Renzi sono accusati di aver sottratto " con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili ".

Gli inquirenti hanno formulato accuse di bancarotta fraudolenta anche per quanto riguarda la Marmodiv, sia a carico dei Renzi che di altri due indagati che, insieme, " concorrevano a cagionare il dissesto della società ". Inoltre le " fatture da emettere " non risponderebbero " al vero per un importo superiore a 370 mila euro, così iscrivendo a conto economico maggiori ricavi ed evitando di evidenziare una perdita d'esercizio ". Per la Marmodiv i genitori di Matteo Renzi sono accusati anche di aver emesso fatture " per operazioni in parte inesistenti ".