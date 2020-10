Pesta e deruba anziano disabile e va al bar: ecco il video choc

Pedinato, aggredito, rapinato, minacciato e umiliato: l'80enne M.C. era sotto choc e non voleva dire nulla. Lo ha ridotto in questo stato A.D.N., già noto alle forze dell'ordine, che ora è stato identificato e arrestato per rapina pluriaggravata. Il 54enne è attualmente rinchiuso nel carcere di Vasto in seguito alle testimonianze fornite da alcuni cittadini di Lanciano e grazie anche ai filmati delle videocamere di sorveglianza di privati della zona che hanno immortalato il vergognoso gesto. La vile aggressione si è verificata nella provincia di Chieti, dove l'anziano invalido è stato picchiato e derubato. L'episodio è avvenuto nella mattinata del 21 settembre.

Come si nota dal video, M.C. con fare incerto e appoggiato al suo bastone stava scendendo la gradinata per tornare a casa: proprio sulla scalinata di via degli Agorai che porta a piazza Garibaldi, in pieno centro, l'uomo si è avvicinato al pensionato per buttarlo a terra, mettergli le mani addosso e sfilargli il portafogli. L'80enne ha provato in qualunque modo a difendersi, ma il delinquente alla fine è riuscito a rubargli 220 euro. E come se non bastasse lo avrebbe pure minacciato con tanto di umiliazione finale, lanciandogli il portamonete in faccia. " Se provi ad aprire bocca, vedrai che ti succede... ", gli avrebbe detto. A riportarlo è AbruzzoLive. L'anziano si è infine rialzato in maniera claudicante. Scosso da quanto accaduto non voleva denunciare, ma dopo i tentativi da parte delle forze dell'ordine è riuscito a sporgere denuncia.

"Adesso vi offro da bere"

Stando alla versione fornita da alcuni testimoni, il balordo si sarebbe anche vantato del gesto e avrebbe esplicitato a gran voce la volontà di offrire da bere a tutti i presenti poiché con il contante ottenuto poteva permettersi di pagare la consumazione ai clienti. Tuttavia le immagini della scena violenta parlano chiaro e per lui finisce male: è A.D.N, che indossa un cappello e mascherina, il responsabile dell'aggressione. Ora si trova in carcere su decisione del gip Massimo Canosa, che ha accolto la custodia proposta dal procuratore Mirvana Di Serio. Il malcapitato M.C. è stato accompagnato al pronto soccorso Renzetti: riporta 7 giorni di prognosi per contusioni a spalla e fianco destro.