"Ci avete regalato notti magiche", Silvio Berlusconi celebra la vittoria della Nazionale

Davanti alla tv a seguire la finale del Campionato europeo di calcio c'era anche Silvio Berlusconi, da sempre grande appassionato di calcio. Insieme a lui anche Adriano Galliani, amico di una vita, con il quale ha condiviso l'esperienza di guidare il Milan in uno dei suoi periodi più brillanti. Dal 1986 al 2017 è stato presidente del Milan, che con lui ha vinto per 8 volte lo scudetto, una volta la Coppa Italia e per 7 volte la Supercoppa italiana. Tantissime le vittorie internazionali durante l'era Berlusconi per i rossoneri, che in quel periodo hanno portato a casa 5 Uefa Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe UEFA e una Coppa del mondo per club Fifa.

L'ex presidente del Milan, ora proprietario del Monza, ha tifato Italia per tutto il campionato, condividendo di volta in volta la sua gioia per le vittorie degli Azzurri. Per l'ultima gara si è voluto circondare di alcuni amici, tra i quali proprio Adriano Galliani, ora con lui al Monza come amministratore delegato. Silvio Berlusconi ha fatto allestire un maxi schermo nella sua abitazione, nel quale è stato proiettato l'incontro contro l'Inghilterra davanti a una elegante tavola che ha ospitato diversi commensali. Ovviamente, al padrone di casa è spettato il posto d'onore per godere al meglio delle azioni degli Azzurri in campo, al fianco del fidato Adriano Galliani.

Il primo post di Silvio Berlusconi è stato pubblicato prima ancora che iniziasse la partita. Due foto, una sorridente insieme ad Adriano Galliani e una di spalle, intento a osservare lo schermo, con una semplice didascalia che, però, racchiude tutta la passione e la sportività del Cavaliere: " Comunque vada, orgogliosi di voi. Forza Italia ". Il post è stato accompagnato dall'emoji di una bandiera tricolore. Moltissimi i messaggi per lui, tantissimi i like per questi due scatti che mostrano Silvio Berlusconi in salute dopo la paura per i ricoveri degli ultimi mesi.

Il secondo post, Silvio Berlusconi l'ha pubblicato a partita finita, quando l'Italia aveva già conquistato il tetto d'Europa. È una foto emblematica, in cui si vede il Cavaliere di spalle che alza il calice in onore degli italiani. " Ci avete regalato notti magiche ", ha commentato Silvio Berlusconi, unendosi così alla festa dei milioni di italiani che, poco dopo la parata di Donnarumma, si sono riversati nelle strade di tutto il Paese. Urla di gioia ma anche di liberazione per la prima vera festa italiana dopo un anno e mezzo di restrizioni a causa del Covid.

Complimenti sinceri quelli di Silvio Berlusconi agli Azzurri, meritevoli di essere celebrati per l'ottimo lavoro fatto insieme a Roberto Mancini negli ultimi due anni. Nel 2000, quando l'Italia perse contro l'Europeo contro la Francia per il golden gol di Trezeguet, Silvio Berlusconi fu molto critico nei confronti dell'allora c.t. Dino Zoff. Anche per le sue critiche, Zoff lasciò poco dopo la panchina della Nazionale. Roberto Mancini, invece, ha conquistato il cuore di tutti, anche di Silvio Berlusconi. Comunque sarebbe finita a Wembley, i nostri sarebbero tornati a Roma con onore.