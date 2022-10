"Ci penso io". Il liquido, poi la collana: occhio alla nuova tecnica dei ladri

Una donna è stata derubata con una nuova tecnica molto utilizzata ultimamente dai ladri che prevede l’uso di un qualsiasi liquido. La vittima, nata e cresciuta a Firenze, quando si è recata dai carabinieri per denunciare quanto avvenuto, ha raccontato il raggiro subìto nel pomeriggio di lunedì scorso, verso le 17.30. Come riportato da La Nazione, Dianella Mariotti, 75enne residente nella zona di Firenze Sud, quel giorno aveva fatto una passeggiata in viale Europa e si stava portando in via Erbosa per le ultime compere, fare la spesa, e infine dirigersi verso la sua abitazione per preparare la cena.

La scusa per avvicinarsi

Putroppo però, mentre si trovava di fronte alla vetrina di un esercizio commerciale, uno sconosciuto l’ha sorpresa alle spalle e, dopo averla colpita in testa, le ha rovesciato addosso del liquido. Sul momento la poveretta non ha neppure ben capito cosa fosse successo pochi istanti prima, ma si è però accorta di essere tutta sporca di un liquido giallo maleodorante. Accanto a lei c’erano una giovane e un uomo adulto, forse padre e figlia. L’anziana ha raccontato ai militari: “Si sono stretti attorno a me con la scusa di aiutarmi a pulire, mi hanno offerto dei fazzoletti e hanno iniziato a toccarmi. Ero quasi in stato confusionale, non capivo cosa stesse accadendo”. Nonostante la donna avesse più volte reclinato il loro aiuto, dicendo che si sarebbe pulita da sola, la coppia ha insistito per aiutarla, senza allontanarsi di un metro. Intanto le avrebbero detto: “È stato un piccione, porta fortuna” e anche “se strofino un altro po’ viene via”.

Il furto

In un attimo la ragazzina si è avvicinata sempre di più alla malcapitata, toccandola e rubandole con maestria e velocità la collana Bulgari che indossava. “A un certo punto se ne sono andati velocemente, ho messo le mani al collo e ho visto che non avevo più nulla. Non si tratta solo di un danno economico ma mi hanno portato via un ricordo, quello di mio marito”, ha spiegato. Una volta sporta denuncia ai carabinieri, questi sono subito andati sul luogo del furto e hanno cercato eventuali filmati registrati da telecamere di sicurezza presenti nella zona.

La denuncia dell'anziana