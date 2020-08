"Ci servirà un porto in Italia". La Sea Watch 4 avverte già Conte

Sembra che la Sea Watch 4 sia ormai pronta per lasciare gli ormeggi del porto di Buriana, in Spagna, per iniziare la sua opera di recupero dei migranti nel Mediterraneo. La nave è stata acquistata con i fondi di un crowdfunding promosso dalla Chiesa evangelica in Germania e batte bandiera tedesca. Con ogni probabilità salperà già questo weekend e con i suoi 61 metri di lunghezza farà rotta verso il Mediterraneo meridionale.

" La traversata verso la Libia richiederà cinque giorni. Da lì, molti rifugiati cercano di attraversare il mare. Opereremo a circa 30 miglia al largo delle coste libiche ", ha affermato l'austriaco Jacob Frümann al sito svizzero-tedesco Katch.ch. Lui è parte dell'equipaggio nautico della nave e oltre ai normali compiti di gestione del ponte in navigazione, si occuperà anche dei migranti portati a bordo. Austriaco e su una nave che batte bandiera tedesca, Jacob Frümann ha le idee chiare su quale sarà l'obiettivo dei viaggi della Sea Watch 4 e le sue parole hanno già il retrogusto della sfida all'Italia: " Partiamo dal presupposto che prima o poi ci verrà assegnato un porto italiano. In teoria, potrebbe anche essere Malta, ma negli ultimi mesi il Paese ha resistito massicciamente ".

Il giovane cooperante torna poi a puntare il dito contro il Paese che secondo lui prima o poi concederà sicuramente un porto e accusa l'Italia per la vicenda della Sea Watch 3, la nave al cui comando c'era Carola Rackete, che forzò il blocco navale dell'Italia e speronò in porto la motovedetta della Guardia di Finanza. " Il Sea-Watch 3 è stato arrestato dalle autorità sulla base di perfide accuse dopo essere stato in grado di entrare nel porto con relativa facilità. Le autorità continuano a proporre nuove strategie per bloccarci ", ha affermato Frümann.

Nella sua lunga intervista, il giovane attacca anche la guardia costiera libica, da lui definita " un'associazione di diverse milizie dalla composizione poco chiara, che è comunque cofinanziata dall'Unione Europea ". Proprio l'Unione Europea, in un momento di profonda emergenza economica e sanitaria, secondo lui dovrebbe " creare vie di fuga sicure ". Il motivo lo spiega successivamente: " È impossibile che coloro che non sono della classe superiore vengano legalmente in Europa. Questo dovrebbe cambiare ".

Secondo Frümann, poi, l'Europa dovrebbe depenalizzare il salvataggio civile in mare e l'Unione Europea dovrebbe addirittura avviare i suoi protocolli di recupero dei migranti. L'Italia, quindi, è avvisata: nelle prossime settimane la Sea Watch 4 farà rotta verso le nostre coste con il suo carico di migranti e la pretesa di sbarco.