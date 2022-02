"Fai i test ai kiwi", "Nullafacente": scatta la rissa in studio

Animi in escandescenza e toni duri a Non è l'arena, che nell'ultima puntata è tornata a occuparsi della questione relativa alla pandemia Covid-19 contrassegnata dallo scontro tra chi è favorevole al vaccino e chi invece esprime forti perplessità. L'efficacia del siero anti-coronavirus è stata al centro del dibattito e proprio questo tema ha innescata una rissa verbale in studio, con accuse incrociate e tanto di considerazioni personali al veleno l'uno nei confronti dell'altro. Un tema molto divisivo che è culminato con uno scontro tra i presenti in studio.

Protagonisti dell'animato dibattito sono stati Luca Telese e Mariano Amici. Ad accendere la miccia è stato il giornalista che, dopo aver ascoltato le posizioni espresse dal dottore, ha ricordato un precedente nel tentativo di smontare le sue tesi: " Dica che il vaccino ci ha salvato, che è finita la pandemia grazie ai vaccini, mentre lei faceva i test ai kiwi. Lei faceva i tamponi ai kiwi, ci vuole il 118. È stato sbugiardato da un ricercatore dell'Istituto superiore di sanità, è stato sbugiardato! ". Telese infine ha lanciato una provocazione, con una sorta di consiglio in chiave ironica: " Faccia il tampone alle zucchine... ".

Dal suo canto Amici ha voluto replicare immediatamente all'attacco di Telese, ponendo nei suoi confronti una serie di giudizi personali senza mezzi termini: " Lei non ha alcuna competenza medica, per quello che mi riguarda lei non ha neanche una competenza giornalistica. Non so di quale espediente viva perché lei, secondo me, vive di espedienti e viene qui ad arrangiarsi la giornata ".

Gli animi si sono fatti infuocati e le voci dei due hanno finito per sovrapporsi. Comunque non sono passate inosservate le parole utilizzate da Amici per rispondere a Telese, verso cui non sono mancate altre offensive: " Lei è un nullafacente. Non si può permettere di venire a parlare con me, che invece conosco le basi scientifiche. Lei è un perfetto incompetente, quindi stia zitto e non mi rivolga la parola. Non so lei di che vive... ".