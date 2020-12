"Ciao Marikina, sei un esempio per tutti": il messaggio di Emma a una fan speciale

Emma Marrone è amata dai suoi seguaci per tanti motivi. Certo, la sua voce è senz'altro motivo di stima artistica nei suoi confronti, ma la cantante salentina ha nel suo cuore grande uno degli aspetti che maggiormente la fanno amare da tantissimi seguaci. Ha un nutrito gruppo di fan e tra questi c'è Marika, una vera amica speciale per Emma, che le ha voluto fare una sopresa inattesa tramite Le Iene.

Marika è una ragazza di 23 anni affetta da tetraparesi spasticadistonica sin dalla nascita. Il suo lungo viaggio è cominciato quando è nata. Un viaggio complicato e difficile, che Marika affronta da sempre insieme a sua madre Cinzia. Le due sono inseparabili e da quando Emma è entrata nella sua vita, Marika ha conquistato ancora più coraggio. Nonostante le difficoltà, la ragazza ha sempre avuto dei sogni nel cassetto da coltivare e da realizzare e tra questi, quello più grande è importante è solo uno: i viaggi. Più di ogni altra cosa, Marika voleva viaggiare in moto e grazie alla tenacia e alla straordinaria intraprendenza di sua madre, e a tre accompagnatori straordinari, la ragazza ha realizzato il suo sogno. " Marika ora è più serena, è sempre vogliosa di fare e imparare ", dice oggi Cinzia.

Il viaggio in moto di Marika è stato organizzato anche grazie al sostegno de Le Iene e di Matteo Viviani in prima persona, che ha preso parte alla straordinaria avventura in Sardegna insieme a Simone Zignoli (adventure rider) e Francesca Gasperi (fotografa professionista, videomaker e pilota esperta). I contenuti inediti, i ricordi, i racconti e le immagini saranno trasmesse questa sera in una puntata speciale dal titolo "L’incredibile viaggio di Marika". Dal monte Limbara ad Ala dei Sardi, passando per Villasalto, Nuxis, Chia, Orgosolo, Correboi, Alghero, Isola di Culuccia e il Lago Coghinas, Marika ha assaporato il gusto speziato della libertà, di cui custodire un ricordo indelebile. Matteo Viviani ha reso tecnicamente possibile il viaggio anche grazie a un'officina specializzata, che ha realizzato un sedile su misura per Marika, che ha potuto viaggiare in comodità e sicurezza lungo la Sardegna. Ora che è tornata a casa, Marika ha voglia di raccontare a tutti il suo splendido viaggio, vissuto fino all'ultima goccia nonostante tutto. Quel che emerge dalle sue parole è grande coraggio e voglia di vivere: " A volte io sto tanto male ma non voglio che la gente lo veda, perché voglio essere forte, anche per la mia mamma. A volte mi metto a piangere da sola ".