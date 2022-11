Dopo il ciclone in arrivo una calda "Novembrata": come cambia il meteo

Come ampiamente previsto dagli esperti, il ciclone mediterraneo di cui abbiamo parlato sul Giornale.it è adesso presente sul Mar Tirreno meridionale con la sua tipica rotazione antioraria (qui le immagini del satellite). Dalla giornata di ieri ha portato piogge diffuse, temporali e un netto calo termico su tutta Italia anche se i fenomeni hanno colpito principalmente il Triveneto e il Centro-Sud. La svolta autunnale, però, sarà rinviata anche stavolta dal momento che la settimana prossima avremo una nuova alta pressione africana con temperature sopra le medie del periodo, tanto sole e assenza di piogge. Il meteo, insomma, continuerà con il trend iniziato a settembre.

Cos'è la Novembrata

Chiusa entro domenica la parentesi fredda e di maltempo con i fenomeni che si concentreranno sempre di più sul medio-adriatico e su Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, da lunedì sembrerà di tornare alle condizioni meteorologiche di ottobre con una nuova scaldata su tutta Italia a causa dell'anticiclone. Dopo le tre Ottobrate, dunque, in arrivo una Novembrata in piena regola che durerà almeno una settimana: le temperature massime toccheranno punte fino a 22-23°C al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori con anomalie marcate fino a 6-7°C oltre le medie.

"Dall'inverno alla mitezza"

" Le previsioni per la prossima settimana hanno bisogno di conferme ma il tempo dovrebbe vedere questo rapido mutamento: passeremo dalle condizioni simil-invernali attuali, con forte instabilità specie al Centro-Sud, ad una nuova settimana caratterizzata da una Novembrata serena e mite", ha spiegato Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it. In pieno autunno questo si traduce in sole ma anche foschie e nebbie notturne di notte e al primo mattino sulle pianure e nei fondovalle del Centro-Nord. Visto il periodo, ovviamente, non toccheremo più i 27-28 gradi di ottobre ma vivremo comunque " una fase soleggiata che andrebbe a unirsi all’Estate di San Martino, il periodo autunnale intorno all’11 novembre in cui ‘statisticamente’ si verificano con discreta frequenza condizioni climatiche di bel tempo e relativo tepore", sottolinea l'esperto.

Le previsioni a medio termine

Se è vero che i modelli matematici prevedono un debole passaggio instabile (da confermare) tra mercoledì e giovedi al Centro-Nord con nubi e qualche sporadica pioggia, per un cambiamento più deciso dovremo aspettare l'inizio della settimana del 14 novembre quando una goccia fredda potrebbe inserirsi nel Mediterraneo provocando nubi, piogge e temporali. Nel frattempo, "grandi manovre" atmosferische sono previste sul Centro-Nord Europa e soltanto nella seconda metà del mese potrebbero irrompere anche sul Mediterraneo. Come sempre, gli esperti spiegano che si tratta di tendenze, non di previsioni: ecco perché andranno aggiornate nei prossimi giorni.