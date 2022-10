Cinghiali irrompono nell'asilo, paura per i bimbi salvati dalla maestra

Non solo Roma, i cinghiali creano problemi anche nel Pescarese. Questa mattina una famiglia di ungulati composta da quattro esemplari ha fatto letteralmente irruzione all'interno di una scuola per l'infanzia terrorizzando i bambini e mettendoli in pericolo. Il fatto si è verificato nel piccolo comune di Bussi sul Tirino (Pescara).

Paura in classe

Un gruppo composto da una quindicina di bambini stava facendo lezione in un'aula quando, a un tratto, sono entrati gli animali e il soggetto più grande ha fatto irruzione, sfondando un vetro.

In breve si è scatenato un vero e proprio putiferio. Mentre i bambini urlavano e piangevano, il cinghiale ha messo a soqquadro la stanza. Le grida dei piccoli, protetti dall'insegnante che si è subito posta di fronte a loro per proteggerli dalla furia della bestia selvatica, hanno attirato l'attenzione di uno dei cuochi della scuola, che ha aiutato la docente a mettere in salvo gli alunni.

Sono stati attimi davvero concitati. Messi in sicurezza i bimbi, è stato necessario allontanare i cinghiali. Il soggetto più grande ha continuato ad agitarsi in mezzo all'aula, visibilmente spaventato. Banchi e sedie sono stati travolti e scaraventati a terra.

Alla fine il personale scolastico è riuscito ad aprire una porta di sicurezza e proprio da lì l'ungulato è uscito, tornando all'aperto. L'animale si è quindi allontanato, seguito dal resto della famiglia, fra cui due cuccioli. L'istituto si trova nei pressi di un bosco, a poca distanza dalle montagne, luogo da cui dovevano sicuramente provenire gli animali.

Tanta la paura per il corpo docente e per gli alunni, anche se fortunatamente nessuno dei piccoli ha riportato lesioni. Ferita leggermente al fianco, invece, la maestra, che nel tentativo di proteggeri gli allievi ha urtato contro un armadio. Del caso si stanno ora occupando i carabinieri forestali e i vigili del fuoco. Da un primo controllo è emerso che la famiglia di cinghiali sarebbe riuscita a introdursi nel terreno della scuola dopo aver sfondato la rete di recinzione del giardino. L'animale più grosso ha poi fatto irruzione in aula dopo aver distrutto uno dei vetri della porta d'ingresso. A seguito dell'incidente, i bambini sono stati affidati ai rispettivi genitori, mentre la scuola ha informato del fatto il sindaco Salvatore Lagatta.

L'allarme di Coldiretti

L'episodio ha naturalmente riportato l'attenzione sul problema della presenza sempre più massiccia di cinghiali nei centri abitati. Coldiretti, nello specifico, ha parlato di una vera e propria invasione. Il nostro Paese conta infatti circa 2,3 milioni esemplari.

Nelle città è allarme sicurezza, dal momento che stiamo parlando di animali che possono divenire molto aggressivi. Non solo preoccupazione per le città, ma anche per le campagne, dove i raccolti vengono irrimediabilmente rovinati. Più dell'80% degli italiani, dicono i recenti sondaggi riportati da Ansa, sono a favore dell'abbattimento.