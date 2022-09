Cinque giorni di maltempo: cosa ci aspetta dal week end

Un'altra importante svolta meteo è alle porte: dopo il definitivo calo termico che ha decretato il passaggio di consegne tra la stagione estiva e quella autunnale, dal fine settimana un'importante e forte perturbazione interesserà l'Italia con piogge abbondanti, diffuse e persistenti come non se ne vedevano da tempo (marzo-aprile). L'ondata di maltempo potrebbe essere duratura e non inferiore ai cinque giorni secondo gli esperti de IlMeteo.it.

Cosa succede nel week-end

Tutto nascerà sabato 24 settembre a partire da ovest: sul Mediterraneo avverrà il contemporaneo affondo di aria fredda nord-atlantica e la risalita di aria calda e umida dall'Africa. Lo scontro darà origine a un profondo vortice ciclonico (non è un ciclone) che, raccogliendo anche l'energia di un mare molto caldo porterà piogge abbondanti, temporali e locali nubifragi soprattutto su Nord-Ovest e regioni tirreniche centro-settentrionali. L'ondata di maltempo continuerà con forza anche nella giornata di domenica dove, osservati speciali, saranno soprattutto Toscana e Lazio con fenomeni anche di forte intensità. Il timore è che possano cadere anche 100 millimetri (forse di più) in breve tempo.

Contemporanemente, le temperature massime subiranno un calo con valori massimi che difficilmente potranno superare i 20°C anche in pieno giorno. Discorso diverso, invece, per Sud e Sicilia che vivranno una fase più mite grazie ai venti da Scirocco oltre all'assenza di piogge e cieli in gran parte poco nuvolosi o velati.

Nuovo maltempo da lunedì

Come detto, la "ferita" che si aprirà non sarà facile da rimarginare in fretta: gli esperti spiegano che da lunedì arriverà aria artica-marittina da nord, ancora più fredda di quella del fine settimana in grado di provocare una nuova e intensa ondata di maltempo potenzialmente ancora più intensa della prima. In quest'occasione, oltre al Nord e alle regioni tirreniche, a ricevere un carico di piogge e temporali sarà anche il Sud: impossibile, al momento, stabilire quali saranno le zone più a rischio e quali maggiormente protette. Tra le due fasi, comunque, passeranno almeno 5 giorni prima di un miglioramento meteo: questo vuol dire che alcune aree d'Italia riceveranno un ottimo apporto di acqua (laddove non farà danni) e si potrà dare una prima spallata alla siccità più grave che ci affligge da mesi. Anche in questo caso è bene sottolineare che una o due perturbazioni non risolvono di certo la carenza idrica: dobbiamo sperare in autunno piovoso ma senza fenomeni forti.

Cos'è la tempesta equinoziale

Quanto avverrà nel fine settimana ha un preciso termine: "tempesta equinoziale", così come ha spiegato ai suoi follower il meteorologo Andrea Corigliano su Facebook. " Quando parliamo di 'tempesta equinoziale' intendiamo una precisa fase della dinamica atmosferica che nei peggioramenti dello stato del tempo abbandona ormai definitivamente le caratteristiche estive per abbracciare quelle autunnali ". A differenza della stagione estiva dove i contrasti avvengono quasi esclusivamente per aria fresca in quota con l'interazione di quella calda al suolo, nella stagione fredda " le precipitazioni si organizzano attorno a una vera e propria perturbazione, cioè a un sistema nuvoloso più complesso che per nascere richiama masse d’aria di diversa natura: una calda proveniente dalle latitudini subtropicali e una fredda di origine polare o artica ", spiega il fisico dell'atmosfera e divulgatore scientifico.