"La situazione è in peggioramento" Così cambiano i colori delle Regioni

La conferma è appesa al verdetto dei tecnici del Cts. Ma i dati della bozza dell'ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità (Iss), sul periodo 28 dicembrte-3 gennaio, parlano chiaro. La Lombardia, riporta il Corriere della Sera, con Rt a 1,27 da lunedì 11 gennaio sarà in zona arancione insieme a Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia. Mentre le altre regioni dovrebbero rimanere in fascia gialla. Non ci saranno, invece, regioni in zona rossa. È attesa in serata l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che, considerato il parere della cabina di regia, deciderà sulla classificazione cromatica delle regioni.

Indice Rt e incidenza in salita

Nella bozza del rapporto dell'Iss emerge una situazione epidemiologica "in peggioramento" e congelata "in una fase delicata che sembra preludere ad un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane, qualora non venissero definite ed implementate rigorosamente misure di mitigazione più stringenti". L’incidenza a 14 giorni "torna a crescere dopo alcune settimane" e "aumenta anche l’impatto della pandemia sui servizi assistenziali". L’indice Rt nazionale salito a 1,03 "è in aumento per la quarta settimana consecutiva e, per la prima volta dopo sei settimane", supera quota 1.

Le 3 regioni con l’Rt puntuale significativamente superiore a 1, e per cui in base ai nuovi parametri scatta l'arancione, sono Calabria, Emilia Romagna e Lombardia; altre 6 lo superano nel valore medio (Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta), altre 4 hanno un valore uguale (Puglia) o che lo sfiora (Lazio, Piemonte, Veneto). Il Veneto "mostra un tasso di incidenza particolarmente elevato, rispetto al contesto nazionale".

Sono 12 le regioni, che incrociando i 21 indicatori utilizzati dalla cabina di regia, passano a un livello di rischio alto: Emilia, Friuli, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Bolzano, Provincia Trento, Puglia, Umbria, Veneto. Altre 8 realtà (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna, Sicilia, Val d'Aosta) sono a rischio moderato e solo la Toscana ha un rischio basso.

Scenario a rischio: epidemia fuori controllo

A preoccupare gli esperti sono i valori dell'incidenza di positivi, molto lontani, su tutto il territorio nazionale, dai 50 casi per 100 mila abitanti in sette giorni che permetterebbero un sistema di tracciamento efficace. L’incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 giorni, si legge nel monitoraggio, è di 313,28 per 100 mila abitanti, con un picco in Veneto (927,36 per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni). Un quadro epidemiologico allarmante che segna, secondo il monitoraggio settimanale dell'Iss, "un aumento complessivo del rischio di una epidemia non controllata e non gestibile".

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e salta il tracciamento

Sono 13 le regioni e province con un tasso di occupazione in terapia intensiva o delle aree mediche che in sette giorni ha superato la soglia critica. "Il tasso di occupazione - si legge nella bozza - in terapia intensiva a livello nazionale torna a essere sopra la soglia critica (30%). Complessivamente, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in lieve aumento da 2.565 a 2.579. Diminuisce, invece, il numero di persone ricoverate in aree mediche, passando da 23.932 a 23.317".

E in una situazione epidemiologica a incidenza alta, a crescere sono anche i casi "non riconducibili a catene di trasmissione note", per i quali salta il tracciamento dei contatti che hanno provocato l'infezione. Sono stati 40.487 contro i 31.825 della settimana precedente. "Questo nonostante la percentuale dei casi rilevati attraverso attività di tracciamento dei contatti aumenti lievemente (26,8% vs 26,0% la settimana precedente)".

In salita, anche la percentuale dei sintomatici sul totale dei casi riscontrati dal 28 dicembre al 3 gennaio. "Si osserva, anche, un lieve aumento nella percentuale di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (32,8 % vs 32,4% la settimana precedente). Infine, il 28,8% dei casi è stato rilevato attraverso attività di screening e nell’11,6% non è stata riportata la ragione dell’accertamento diagnostico".