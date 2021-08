Circa 900 migranti nell'hotspot: a Lampedusa è emergenza sbarchi

A Lampedusa è caos senza fine: gli sbarchi dei migranti non lasciano tregua e l’hotspot di contrada Imbriacola non regge più. La drammatica situazione sembra ormai essere divenuta uno status ordinario e la macchina organizzativa per i trasferimenti lavora incessantemente dietro la regia della prefettura di Agrigento. Sono circa 600 i migranti giunti sulla maggiore delle Pelagie in sole 24 ore. Tutto è iniziato ieri mattina quando è calato il vento di ponente che negli ultimi giorni aveva reso le acque del Mediterraneo centrale impraticabili. Uno sbarco dopo l’altro che ha messo in moto la macchina dell’accoglienza. Dopo i 10 barconi approdati in pieno giorno, stanotte il caos: a partire dalla mezzanotte, barchini e gommoni sono arrivati ininterrottamente sul porto dell’Isola trasformando il molo Favarolo in un tappeto umano. In totale 18 gli arrivi contati dalla scorsa notte fino a stamani.

Inutile a dirsi l’hotspot ha fatto registrare il pieno nel giro di poco tempo. Lì dentro ci sono circa 900 ospiti a fronte dei 250 posti omologati. Un caos che rende la situazione praticamente ingestibile. Uno scenario che va avanti dalla scorsa primavera e che si è acuito nel corso dell’estate senza alcun cambio di rotta. Assistere alle immagini del centro di prima accoglienza strapieno sembra quasi diventato una normalità. I migranti vivono in spazi ristretti, ammassati con dei materassi all’aperto a prescindere dalle condizioni climatiche. In questo contesto, la delicata situazione sanitaria, assume le sembianze di una bomba ad orologeria pronta ad esplodere con nuovi migranti positivi.