Paura al circo Orfei. La trapezista cade da 4 metri e si spacca la testa

Paura e sgomento a causa di un incidente verificatosi durante lo svolgimento di uno spettacolo circense in scena a Terlizzi (Bari): dopo aver perso la presa, infatti, una giovane acrobata è precipitata al suolo rimanendo gravemente ferita.

Il terribile episodio è accaduto nel corso dello spettacolo serale delle ore 20:15, all'interno del tendone del circo Greca Orfei allestito in viale dei Lilium a Terlizzi, in provincia di Bari. La vittima, una ragazza di 24 anni di nazionalità ucraina, stava effettuando delle acrobazie mentre si trovava sospesa in aria ad almeno 4 metri di altezza, durante un pericoloso esercizio di abilità che non prevedeva l'utilizzo di una rete di protezione. Mentre svolgeva una piroetta, l'acrobata non è riuscita a rimanere aggrapata all'attrezzo utilizzato per la sua performance, precipitando inesorabilmente al suolo. L'impatto col terreno è stato violento, e la 24enne, dopo aver sbattuto anche la testa, è rimasta immobile a terra. Le immagini della caduta sono state involontariamente riprese col cellulare da uno degli spettatori, la cui intenzione era quella di immortalare in un video l'esercizio della giovane.

Silenzio e sgomento tra il pubblico, che ha assistito impietrito alla scena, mentre verso la ragazza si precipitavano i colleghi per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Lo spettacolo, ovviamente, è stato subito interrotto, e sul posto si sono precipitati gli uomini del 118. Compresa la gravità delle ferite riportate dalla 24enne, i soccorritori l'hanno immediatamente trasportata in codice rosso presso il Policlinico di Bari, dove si trova tuttora ricoverata. La vittima ha riportato una frattura al cranio, oltre che una serie di lesioni in varie parti del corpo, la più grave delle quali è risultata essere al fegato. Il personale medico del nosocomio si è visto costretto a effettuare un intervento chirurgico d'urgenza sulla ragazza, che si trova tuttora ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.