La circolare del Viminale: "Permessi di soggiorno dei migranti prorogati fino a giugno"

Per i procedimenti amministrativi, avviati alla data di domenica 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente ad essa, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020: si tratta della sospensione dei termini prevista dal decreto Cura Italia, richiamata nella circolare del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. La norma demanda alle pubbliche amministrazioni " ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti ", con priorità per quelli " da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati ". Il Viminale, in una nota diramata sul proprio sito istituzionale, ha fatto sapere che verrà conservata la validità fino a lunedì 15 giugno di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

La circolare individua i procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione e in materia di cittadinanza " ai fini di una uniforme interpretazione ed applicazione della norma ". Medesime indicazioni sono state impartite alle questure dal dipartimento di Pubblica Sicurezza - direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - in merito " al rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno ".

Permessi prorogati