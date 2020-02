Codogno, lettera al coronavirus: "La gente è temprata, torna da dove sei venuto"

" Malgrado le numerose difficoltà lasciateci pubblicare qualcosa di bello. Lettera semiseria, l'autrice è anonima ". È questa la premessa della lettera aperta al coronavirus pubblicata sul sito del Comune di Codogno. Il messaggio, tra ironia e orgoglio, ha come destinatario proprio il Covid-19 che da Codogno si è diffuso in diverse regioni italiane causando, ad oggi, 12 vittime.

" Caro Coronavirus, come stai? Ho sentito che sei arrivato in Italia. Mi congratulo per la tua scelta, è noto in tutto il mondo che ci chiamano il Bel Paese ", si legge nella lettera. " Vorrei soffermarmi sulla tua scelta di arrivare in pianura padana, nella fattispecie a Codogno. La questione mi tange, sono nata e ho vissuto lì per molti anni, i miei cari ancora abitano lì quindi lasciami il piacere di presentarti Codogno ed i suoi abitanti. Per prima cosa sappi che tutti, ma proprio tutti, abbiamo una meravigliosa R di cui andiamo molto orgogliosi. E non credere a chi ti dice che è la R alla francese o la R di Parma. È la R di Codogno e su questo non si discute! Scommetto che tu, che la R non la sai dire perché sei cinese, farai un pò ridere chiamandoti Colonavilus e ti presenterai in maniera pomposa come Covid-19 ".

Poi il messaggio di sfida. " Tu lo sai che la gente di quei posti è temprata dalla nascita? Guarda che noi abbiamo la nebbia, il ghiaccio, il Po che fabbrica zanzare, allevamenti a non finire e spesso quello che chiamiamo 'profumo di campi' è l'odore del letame usato per concimare - spiega l'anonima autrice -. E tu te ne arrivi a febbraio con la temperatura mite a spaventare sta gente? Suvvia ", ha continuato sottolineando che gli abitanti del luogo sono addestrati alle intemperie.

" Un'altra peculiarità di Codogno è che da sempre la gente si lamenta che a Codogno non si organizza niente e se si organizza non c'è risposta. Tu arrivi lì a scatenare l'epidemia? Sei un po' ridicolo! Ti comunico che, se decidi di prolungare il tuo soggiorno, a maggio si organizza sempre la ciclolonga delle Rose, ti abbiamo fregato ancora con la R ", continua simpatica la missiva.