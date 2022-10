Col caro bollette scatta il salasso anche sulla settimana bianca: ecco tutti gli aumenti

Il caro bollette finirà con l'influire anche sulla cosiddetta settimana bianca, per chi può ancora permettersela. Secondo quanto rilevato da Assoutenti, infatti, anche la montagna subirà gli effetti della crisi economica ed energetica in atto. Tariffe e prezzi dell'intero settore, dunque, riporteranno delle significative variazioni. Ovviamente al rialzo. Nel denunciare la situazione, Assoutenti paragona i prezzi della prossima stagione sciistica a quelli applicati lo scorso anno nel medesimo periodo.

Per quanto concerne la zona delle Dolomiti, coloro che sceglieranno il Dolomiti Superski, maggiore comprensorio sciistico d'Italia, dovranno sborsare 74 euro per ottenere un biglietto giornaliero in alta stagione. Lo scorso anno, il costo era invece di 67 euro. L'aumento della tariffa, dunque, è stato del 10,4%. Quanto all'abbonamento stagionale, dagli 870 euro pagati lo scorso anno si passerà a 890 euro (+2,3%), sempre che l'acquisto avvenga prima del 24 dicembre. Gli abbonamenti successivi a Natale saranno ancora più cari: 950 euro contro i 930 euro del 2021 (+2,1%).

La situazione non migliora spostandoci in Lombardia. A Bormio il prezzo giornaliero per uno skipass, periodo di alta stagione, è di 52 euro (l'anno scorso il costo era di 46 euro). Si assiste dunque a un aumento del +13%. Il prezzo di un abbonamento stagionale è invece di 825 euro, mentre nel 2021 era di 775 euro (+6,4%). Stesso discorso a Livigno, dove per avere uno skipass si dovrà pagare 55 euro contro i 52 dello scorso anno (+5,8%). Per l'abbonamento stagionale, invece, la spesa è di 825 euro, mentre nel 2021 si spendevano 787 euro (+4,8%).

Aumenti anche per la Valle d'Aosta. A Courmayeur uno skipass gionaliero costerà 61 euro, contro i 56 dello scorso anno (+8,9%). A La Thuile si spenderanno invece 47 euro, contro i 51 del 2021 (+8,5%). A Cervinia, il biglietto costerà 57 euro, mentre lo scorso anno si pagavano 53 euro (+7,5%). In Valle d'Aosta un abbonamento stagionale per stazioni come SkyWay Monte Bianco, La Rosière e Alagna, costerà intorno ai 1.286 euro, mentre l'anno scorso il prezzo era 1.180 (+8,9%).