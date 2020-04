La scommessa di Colao: “Fine contagi dal 18 maggio”

Con tutta probabilità, Vittorio Colao consegnerà al premier Conte la prossima settimana la relazione della task force. In questo modo il presidente del Consiglio la potrà valutare e rivedere eventualmente le restrizioni in vigore fino a domenica 3 maggio. Probabilmente prima di ogni decisione ci sarà anche un confronto tra Conte e gli esperti di Colao. Come riportato da La Stampa, nella stima che tra pochi giorni verrà presentata, potrebbero esserci informazioni interessanti che riguarderanno la fase2. La curva dei contagi potrebbe infatti arrivare a zero nella terza settimana di maggio. O almeno questo è quanto si può prevedere dando un’occhiata agli ultimi andamenti.

Indice di contagio 0,8

Nella giornata di ieri, venerdì 17 aprile, per la prima volta il famoso indice di contagio era di 0,8. In poche parole, ogni positivo al Covid-19 arriva a contagiare meno di un soggetto. Entro un mese quindi l’Italia, se continua così, potrebbe arrivare al fatidico zero. Sulla base di questa previsione quindi, l’uscita dall’isolamento potrebbe avvenire il 18 maggio, o giù di lì. In ogni caso, giorno più giorno meno, da metà maggio il nostro Paese potrebbe ritornare alla normalità, o quasi. Diciamo una normalità diversa, fatta di mascherine, distanziamento sociale, restrizioni, mutazioni nel lavoro. Comunque meglio rispetto alla situazione odierna. Proprio su come dovrà essere il dopo stanno lavorando gli esperti di Colao. Compito di Conte sarà quello di mettere insieme i risultati della task force con le analisi e i suggerimenti del mondo scientifico, quello più cauto.

Servono linee guida uniche