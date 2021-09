"Collegate un cavo...", sulle chat no vax i consigli per sabotare i treni

L'appuntamento è alle 14,30 davanti alle stazioni, per poi entrare alle 15 a bloccare i treni "fino a sera". Ma attenzione a prendersela "solo con Intercity e alta velocità", senza bloccare i regionali. È la protesta di no vax e no pass, pronti a mettere a ferro e fuoco il sistema ferroviario per manifestare il proprio dissenso contro l'obbligo della certificazione vaccinale a bordo dei treni a lunga percorrenza.

Una protesta organizzata da giorni sulle varie chat telegram e che pian piano si arricchisce di nuove date. Tre giorni di caos nelle stazioni, domani un presidio davanti alle Regioni, venerdì un presidio davanti alle sedi di "leccaculo" e "canali di manipolazione" (tradotto: giornali, tv, radio), sabato i cortei nelle piazze, lunedì uno "sciopero generale del popolo organizzato" e "tutti al parlamento". E domenica? Domenica riposo, ovvio, come è ben specificato nel programma della settimana di fuoco.

Ma chi non può partecipare non deve preoccuparsi: nei gruppi spuntano consigli di ogni tipo. Del resto, lo hanno promesso: "Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno", dicono. Cosa fare è presto detto: "Forse non tutti sanno ma collegare i due binari tramite un cavo, chiude il circuito e fa scattare il rosso per sezione occupata". Quindi l'invito degli amministratori del gruppo: "Adesso sapete cosa fare dal primo settembre". E ancora: "Il capotreno non può chiudere le porte se non sono libere. Se le porte non sono chiuse niente luce verde per il macchinista". O anche: "È sufficiente mettersi in coda alle biglietteri e alle porte d'ingresso ai binari".

Probabile quindi che i tentativi di sabotaggio si registrino non solo nelle stazioni principali o in quelle identificate dagli organizzatori. Che hanno ben pensato di ricordare anche il tragitto dell'alta velocità proprio per invitare ad azioni di boicotaggio. "Perciò anche stazione Alta velocità a Reggio Emilia", dice qualcuno.

Mentre tra i commenti serpeggia anche l'ipotesi di un complotto ordito per squalificare le proteste: "Non lo fate, non stanno aspettando che questo", dicono, "È una trappola, non andate. Metteranno degli infiltrati, voi potete essere non violenti quanto volete, ma così siamo troppo prevedibili. Vedrete che faranno succedere qualcosa che verrà preso come pretesto per estendere i green pass", "Questo canale sarà probabilmente gestito dai servizi segreti, o da idioti nella migliore ipotesi, facendo così date una scusa al governo per reprimervi e criminalizzare il dissenso. Ma come si fa a cascarci??? Idioti", "Vorrei sapere chi c'è dietro questo canale. È molto ambiguo. Puzza di servizi segreti..."