"Ti taglio la gola". E poi colpisce la moglie malata di cuore

L'indagine per maltrattamenti è partita solo dopo quattro anni di silenzio durante i quali una donna ha subito violenze e abusi di ogni genere da parte del marito. Stavano insieme a Rimini da quasi 30 anni, gli ultimi dei quali trasformati in un vero e proprio inferno. Lui 63 anni, di origini moldave, lei con gravi problemi al cuore. Solo dopo l'ultimo episodio ha deciso di denunciare il compagno orco e raccontare gli anni di terrore vissuti davanti agli occhi terrorizzati dei figli della coppia.

L'escalation di violenze

A fine luglio la donna aveva denunciato il marito in seguito all'ennesima aggressione subita. La prassi era sempre la stessa: il marito si arrabbiava per qualcosa che non gli stava bene, i due iniziavano a litigare e lui le alzava le mani. In questo caso la donna gli aveva chiesto perché non avesse fatto gli auguri al figlio per il suo compleanno. Lui aveva risposto lanciandole un bicchiere di vetro sulla schiena e poi l'aveva minacciata: "Ora prendo il coltello e ti taglio la gola".

A quel punto la donna, uscita di casa per recarsi al pronto soccorso e farsi medicare, aveva deciso di dare un taglio alla situazione e si era recata dai carabinieri a cui ha raccontato tutto. Le violenze erano iniziate nel 2018 con calci e pugni in più parti del corpo e da quel momento era diventata una prassi. Una volta le aveva lanciato contro qualsiasi cosa e poi l'aveva bastonata con una scopa. L'episodio più grave, però, è stato quando era arrivato a colpirla sul fianco, in corrispondenza del punto in cui la donna porta il pacemaker per i problemi cardiaci. L'ultimo episodio ha costretto i figli della donna a cercare aiuto e, una volta arrivata la pattuglia, i carabinieri hanno braccato l'uomo che stava per avventarsi con furia sulla moglie. Anche mentre veniva portato via ha continuato a minacciarla di morte.

Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pm, ha dunque emesso il mandato di arresto per il marito violento così da allontanarlo dalla casa degli orrori e dando alla moglie la possibilità di ricominciare a respirare.