Colpito da un infarto in volo: pilota riesce ad atterrare prima di morire

Un gesto eroico, l'ultima manovra prima di accasciarsi sui comandi del biplano. Renato Fornaciari, 74enne originario di Parma ma che viveva a Rovereto (Trento), è stato colpito da un infarto mentre pilotava un velivolo storico utilizzato per le riprese di un film. L'uomo è morto dopo l'atterraggio riuscendo a mettere in salvo il passeggero che aveva a bordo.

La tragedia

La tragedia si è consumata quest'oggi all'aeroporto "Romeo Sartori" di Asiago, in provincia di Vicenza. Stando a quanto riporta l'edizione veneta del Corriere.it, il pilota si è sentito male in volo. Ciononostante è riuscito a non perdere il controllo del biplano atterrando su un prato poco distante dalla pista aerea. La torre di controllo ha intuito che qualcosa non andasse per il verso dall'andatura incerta del velivo. Dopo aver tentato invano di mettersi in contatto via radio con il pilota, è scatto immediatamente l'allerta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un medico e il personale dell'aeroporto. Nonostante le manovre di rianimazione per il 74enne non c'è stato nulla da fare: è morto subito dopo l'atterraggio e aver messo in salvo il passeggero che aveva a bordo del mezzo.

Il velivolo storico

Il biplano è un velivolo a due posti degli anni '30. Si tratta di un modello tedesco, di proprietà di un asiaghese, utilizzato in questi giorni per le riprese del film prodotto dalla Joelefilm, con la regia di Francesco Bonsempiante e Marco Paolini, che narra la vera storia del soldato Peter Pan. Oggi pomeriggio l'ultraleggero avrebbe dovuto rientrare ad Asiago, dove era decollato, per via delle condizioni meteo avverse che impedivano le riprese. Per questo motivo, accanto al pilota, subito dopo l'atterraggio, c'erano anche il fotografo e il resto della troupe. Peter Pan oltre ad essere il personaggio nato dalla fantasia di James Matthew Barrie è anche il nome di un soldato ungherese sepolto sulla cima del monte Grappa, tra Vicenza e Treviso, che combattè durante la prima guerra mondiale. Ogni anno centinaia di turisti depongo un fiore sulla sua tomba.