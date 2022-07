Combattiva ed estroversa: chi era davvero Evita Peron

La personalità di Evita Peron è basata su una natura espansiva, socievole ed estroversa; la notevole sensibilità, infatti, la porta verso l’ambiente (grafia scorrevole, pendente). L’angolosità negli occhielli delle lettere denota un carattere combattivo e deciso, che le permette di portare a termine le cose realizzando gli obiettivi, non solo sociali, ma anche quelli che toccano la sfera affettiva, con tenacia e fermezza.

Di fronte agli ostacoli non s’arrende mai, stimolata anche dal bisogno del tangibile, ossia di ottenere quel benessere e quell'agio che possa garantirle l’abbellimento della propria persona. Il fascino se lo è costruito con fatica ed essendo portata ad agire all’esterno lo usa non solo per catturare, ma anche per rafforzare il proprio Io. Infatti, la lotta che ha fatto per i poveri del suo paese, sembra stimolata dal ricordo delle proprie origini che ella non ha mai dimenticato e che le permette di lottare nella vita per raggiungere ciò che desidera (vedi riccio che parte dal basso all’inizio delle parole).

La firma (clicca qui), dove sottolinea il cognome del marito, indica quanto ella si sia immedesimata nel ruolo e nel casato "Peron".

Per Evita è molto importante la nota affettiva che, accompagnata da tenerezza, ha segnato tutta la sua esistenza. L’energia vitale, invece, viene totalmente investita nello sforzo per diffondere la propria immagine, per essere gratificata, notata e ammirata, ma soprattutto riconosciuta come Evita Peron.

Le forme grandi e angolose della scrittura (clicca qui) denunciano un’intelligenza acuta e perspicace, con buone abilità discussive. La chiarezza espositiva le conferisce consequenzialità di ragionamento e foga espressiva. Il pensiero concreto le permette di non perdere tempo in speculazioni, ma di arrivare rapidamente ai traguardi finalizzando i propri sforzi agli obiettivi.

Buona organizzatrice, ella sa gestire la propria vita con logica e coerenza, risolvendo con efficacia situazioni anche intricate in quanto munita di una forte volontà (vedi lettere alte a angolose, con firma ascendente). La bramosia di voler emergere, anche come immagine, viene evidenziata dalla sottolineatura della firma ma ciò non è stato del tutto gratuito poiché ella sembra aver pagato tutto con dell’ansia.

Eva Peron ha fatto di tutto affinché ciò che è considerato un limite o che viene visto in modo pregiudiziale, come la tenacia, la bramosia, l’ambizione e il desiderio di arrivare alle alte vette fino a soffrire di vertigini, fosse invece un pregio.