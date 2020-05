Il commissario Arcuri: "Le polemiche sulle mascherine? Meglio fare senza lamentarsi"

Nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci, il commissario Domenico Arcuri ha citato Giovanni Falcone in conferenza stampa. " Che le cose siano così non vuol dire che debbano andare così. Solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche e cambiare, c'è un pezzo da pagare. Ed è allora che spesso si preferisce lamentarsi piuttosto che fare. Questo lo ha detto Giovanni Falcone ", ha dichiarato Arcuri. "In questi 65 giorni - ha continuato - noi abbiamo semplicemente provato a fare, senza lamentarci mai ". Poi ha aggiunto: " I dati dell'ultima settimana ci dicono che il sistema tiene e che le misure poste in essere sono servite. I dati sono confortanti, la curva sembra non risalire ma la partita non è vinta. Occorre essere responsabili, lo dico soprattutto ai giovani ".

Il commissario ha poi affrontato il tema tanto discusso delle mascherine. " Questa settimana abbiamo distributo oltre 43 milioni di mascherine, 10 milioni giovedi, il numero più alto dall'inizio dell' emergenza. La nostra azione prosegue, da ieri i primi 20mila tabaccai distribuiscono mascherine a 50 centesimi ". Poi ha aggiunto: " La partita delle mascherine è definitivamente risolta. Ci abbiamo messo due settimane, se sono tante o poche ce lo dirà la storia. Sul prezzo il governo ha mantenuto le promesse ". Arcuri è quindi tornato a citare il magistrato per cercare di spegnere le polemiche sulle mascherine. " Mi hanno raccomandato di mordermi la lingua e tenermi i sassolini nelle scarpe. Accetto la raccomandazione e ricordo, come diceva Giovanni Falcone, che è meglio fare che lamentarsi. Questa mascherina che produciamo - ha continuato sventolando un dpi - costa 12 centesimi. Il prezzo di vendita fissato è 50 centesimi. Le libertà del mercato vanno difese fino alla morte ma non quella di arricchirsi calpestando il diritto alla salute di tutti ".

Il commissaro ha poi parlato dei reagenti augurandosi che " non diventino le mascherine nella fase due, sono fortemente candidati a farlo". "In questa settimana sono stati fatti oltre 60mila tamponi al giorno, siamo il Paese che ne fa di più - ha spiegato Arcuri -. Per fare tamponi servono i reagenti, oppure dei kit. Dobbiamo trovare il più possibile di reagenti: 33 aziende e 47 prodotti sono in condizioni di soddisfare le esigenze dei vari laboratori. L'obiettivo ora è passare da 60mila a 100mila tamponi al giorno e da ieri abbiamo iniziato il dialogo con le Regioni ". Poi ha annunciato: " Lunedì parte l'indagine sierologica con il personale della Croce rossa e con i volontari impegnati. Sarà l'indagine più massiccia mai realizzata dai sanitari italiani. Ci aiuterà ad avere delle indicazioni per saper fronteggiare meglio il virus ".