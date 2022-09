"Meghan Markle? Una cretina". Scoppia la polemica sulla conduttrice tv

Una conduttrice televisiva australiana ha usato in diretta parole pesanti nei confronti di Meghan Markle, moglie di Harry, figlio della regina Elisabetta II del Regno Unito. Tutto è accaduto ieri durante il programma mattutino Sunrise, in onda sull'emittente privata Seven Network. A lanciare, davanti alle telecamere, l'invettiva contro l'ex duchessa è stata la giornalista Natalie Burr, co-presentatrice dello show.

La Burr ha rivolto vere e proprie offese ai danni di Meghan mentre, nello studio tv, si commentava l'ultima intervista rilasciata dalla moglie di Harry a The Cut, supplemento femminile del magazine americano New York. Nell'articolo incriminato, la consorte dell'ex principe era tornata a parlare del difficile rapporto tra lei e Casa Windsor, per poi utilizzare quello che, a molti, è parso un improprio paragone tra lei stessa e " Nelson Mandela ". La 41enne aveva infatti raccontato che un membro del cast dello spettacolo Il Re Leone le avrebbe riferito che " i sudafricani hanno ballato per strada " il giorno del matrimonio di lei, proprio come avevano fatto quando " Mandela è stato liberato dalla prigione ".

La conduttrice australiana ha quindi preso spunto da tale frammento dell'intervista per rimproverare all'ex duchessa di essersi equiparata al leader della lotta anti-apartheid, per poi bollare la moglie di Harry come una " cretina ". Nello specifico, la Burr ha affermato: " Non sono riuscita proprio a mandare giù quell'articolo. Penso che in Australia diremmo che quella è una cretina. È una svitata. È una svitata totale! È così che la descriveremmo ".

A quel punto della diretta, allo scopo di temperare la durezza delle parole della Burr, è intervenuta la giornalista Edwina Bartholomew, ospite del programma, e ha provato a fornire un'interpretazione alternativa dell'intervista rilasciata dalla Markle. La Bartholomew ha appunto attribuito al retroterra culturale americano di Meghan la particolarità del modo di parlare di lei e gli attriti tra quest'ultima e la rigida Casa Windsor.