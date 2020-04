Ecco qual è la regione vicina al "contagio zero"

Per quanto riguarda il numero di contagi, la Regione che presenta il dato migliore è la Sicilia. Due settimane è il tempo servito per riportare i contagi sotto il valore di una unità. E quindi per poter determinare l’arresto della curva esponenziale. Il dato che nelle ultime settimane abbiamo imparato tutti a conoscere è quello relativo all’R0. Questo si riferisce al numero medio di contagi generati da un solo soggetto malato.

Siamo partiti da un valore molto alto, 2-3, registrato prima del lockdown dichiarato dal governo, arrivando poi a 1 in tutto il Paese, nel periodo tra il 10 marzo e il 25 marzo. Tragica la situazione iniziale soprattutto nelle strutture ospedaliere del Nord Italia, ma vi era comunque l’idea che, grazie alle norme di contenimento, la situazione sarebbe andata via via migliorando. Già a febbraio si erano visti dei progressi nella zona di Codogno, in seguito alla notizia del primo contagiato.

Adesso due malati per contagiare un soggetto

Come riporta il Corriere, a oggi la situazione è migliorata ancora, e l’R0 si è stabilizzato in media intorno allo 0,5. In tutto sono state 15 le Regioni che sono state prese in considerazione durante lo studio, nelle quali il valore oscilla tra lo 0,2 e lo 0,7. Le altre regioni avevano dei dati non sufficientemente validi per essere presi in considerazione. In Italia sono l’Istituto superiore di sanità e la Fondazione Bruno Kesler, alla quale l'Istituto fa riferimento per i modelli matematici, a firmare lo studio sulle caratteristiche epidemiologiche del coronavirus.

Lo studio in questione viene tenuto in considerazione anche dal governo, per valutare eventuali riaperture e norme da adottare. Anche perché, se si dovesse sbagliare qualcosa, il Covid-19 non ci metterebbe molto a tornare pericoloso come all’inizio dell’epidemia. Come continua a ribadire Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, “la ripartenza sarebbe rapidissima, tempo due settimane di distrazione e ci ritroveremmo nella situazione iniziale. Ecco perché diciamo che ogni apertura deve essere prudente e prima del passo successivo bisogna osservare l' effetto delle iniziative precedenti. Il virus circola ancora”.

Al Sud situazione migliore fin dall'inizio