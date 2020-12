Contagi stabili sopra i 20mila, lieve calo di decessi e ricoveri

Sono 20.709 i nuovi contagi su 207.143 tamponi eseguiti. Ieri i positivi erano 19.350 a frinte di 180 mila tamponi processati. In calo i morti: 684 nelle ultime 24 contro i 785 di ieri. Stabile intorno al 10% il rapporto tra positivi e test effettuati. Diminuiscono ancora i ricoveri in terapia intensiva (-47). I guariti e dimessi dal Covid in Italia superano quota 800 mila. Con l'incremento di 38.740 nelle ultime 24 ore hanno raggiunto quota 823.335, secondo i dati del ministero della Salute. In Lombardia 3.425 nuovi casi, in Veneto 2.782 e in Campania 1.842.

VALLE D'AOSTA

Cinque decessi, che portano il totale complessivo a 322, e 1206 casi positivi attuali, -59 rispetto a ieri, di cui 122 ancora ricoverati in ospedale, 13 in terapia intensiva, e 1071 in isolamento domiciliare. Sono i dati dell'emergenza Coronavirus in Valle d'Aosta, contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio epidemia, i casi positivi totali sono 6577, + 42, i guariti 5049, + 96, i tamponi fino ad oggi effettuati 61.373, + 460.

PIEMONTE

Oggi l'Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.568 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari all'8,8% dei 17.897 tamponi eseguiti. Dei 1568 nuovi casi, gli asintomatici sono 682 , pari al 43,5 %. I casi sono così ripartiti: 418 screening, 772 contatti di caso, 378 con indagine in corso; per ambito: 331 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 68 scolastico, 1169 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 170.701, così suddivisi su base provinciale: 14.803 Alessandria, 7.923 Asti, 5.903 Biella, 23.554 Cuneo, 13.149 Novara, 90.864 Torino, 6.474 Vercelli, 5.577 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 940 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1514 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Sono 57 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 7 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora 6360 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 949 Alessandria, 381 Asti, 290 Biella, 703 Cuneo, 560 Novara, 2.903 Torino, 312 Vercelli, 196 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 66 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

LIGURIA

Ancora 19 persone positive al coronavirus morte in Liguria secondo quanto riferisce il bollettino odierno diffuso dalla Regione. Si tratta di persone tra i 72 e i 91 anni, decedute tra il 26 novembre e ieri. Le vittime da inizio emergenza sono 2.423. Scendono invece i ricoveri: ad oggi negli ospedali liguri ci sono 1.065 pazienti, 43 in meno di ieri. Di questi 102 sono in terapia intensiva. Sono invece 349 i nuovi casi di positività al virus nella regione; nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.620 persone, 609.306 da inizio emergenza.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 812 nuovi contagi (il 10,38% per cento dei 7.820 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 32.198, di cui: 7.542 a Trieste, 14.203 a Udine, 6.120 a Pordenone e 3.947 a Gorizia, alle quali si aggiungono 386 persone da fuori regione I casi attuali di infezione risultano essere 15.095. Scendono a 58 i pazienti in cura in terapia intensiva e sono 652 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 889, con la seguente suddivisione territoriale: 311 a Trieste, 345 a Udine, 187 a Pordenone e 46 a Gorizia. I totalmente guariti sono 16.214, i clinicamente guariti 402 e le persone in isolamento 13.983.

EMILIA ROMAGNA

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 126.110 casi di positività, 1.569 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.676 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi dell'8%, in calo rispetto all'8,7% di ieri. Purtroppo, si registrano 69 nuovi decessi: 18 a Bologna (10 donne di cui quattro di 90 anni, due di 92 anni e le rimanenti di 63, 83, 87 e 93 anni e 8 uomini di cui due di 90 anni e i rimanenti di 73, 80, 81, 85, 91 e 96 anni), 10 a Ravenna (8 donne di 66, 72, 81, 83, 86, 90, 92, 97 anni e 2 uomini di 71 e 89 anni) e 8 a Piacenza (6 donne di cui due di 92 anni e le rimanenti di 50, 74, 84 e 88 anni e 2 uomini di 85 e 89 anni). Ancora, 7 a Reggio Emilia (4 uomini di cui tre di 72 anni e uno di 86 e 3 donne di cui due di 92 anni e una di 87), 7 a Ferrara (5 uomini di 55, 77, 82, 89 e 90 anni e 2 donne di 80 e 97 anni), 6 a Parma (4 donne di 61, 76, 86 e 99 anni e 2 uomini di 70 e 75 anni), 6 a Modena (4 donne di 85, 86, 89 e 92 anni e 2 uomini di 79 e 94 anni), 5 a Rimini (3 uomini di 78, 84 e 91 anni e 2 donne di 82 e 97 anni), 1 a Forlì-Cesena (1 uomo di 73 anni).

LAZIO

"Oggi su oltre 24 mila tamponi nel Lazio (-2.095) si registrano 1.791 casi positivi (+122), 45 i decessi (-24) e +780 i guariti. Il rapporto tra i positivi e i tamponi al 7%. Si conferma il trend in rallentamento e calano i decessi". A dirlo l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "La riapertura delle scuole per una settimana prima di Natale ha poco senso - sottolinea -. Per lo shopping natalizio di questi giorni è indispensabile evitare i luoghi affollati. Mantenere le distanze minime di sicurezza".

ABRUZZO

Sono complessivamente 28.801 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 381 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 95 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 60, di cui 24 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 15 in provincia di Chieti e 19 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 21 nuovi casi e sale a 927 (di età compresa tra 59 e 94 anni, 5 in provincia dell'Aquila, 10 in provincia di Teramo, 2 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara e 1 residente fuori regione). Nel dato odierno sono compresi 4 casi risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 9890 dimessi/guariti (+564 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 17984 (-204 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 419970 test (+4384 rispetto a ieri); 703 pazienti (+6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 74 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 17207 (-208 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

PUGLIA

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 2 dicembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 9.693 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.668 casi positivi: 878 in provincia di Bari, 87 in provincia di Brindisi, 206 nella provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 98 in provincia di Lecce, 174 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 6 casi di residenza non nota. Sono stati registrati 29 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 804.028 test. 15.341 sono i pazienti guariti e 40.760 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 57.647, così suddivisi: 22.294 nella Provincia di Bari; 6.568 nella Provincia di Bat; 4.002 nella Provincia di Brindisi; 13.364 nella Provincia di Foggia; 4.295 nella Provincia di Lecce; 6.741 nella Provincia di Taranto; 375 attribuiti a residenti fuori regione; 8 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

CAMPANIA

Sono 1.842 i nuovi casi di coronavirus emersi in Campania nelle ultime 24 ore dall'analisi di 19.759 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati scende sotto il 10% ed è pari al 9,3%. Dei 1.842 nuovi positivi, 185 sono sintomatici e 1.657 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è 158.274, mentre sono 1.615.159 i tamponi complessivamente esaminati. Sono 43 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno dall'Unità di crisi della Regione Campania, la quale specifica che 22 sono decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 21 sono avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Sono 2.183 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 54.015.

BASILICATA

Sono 170, di cui 154 lucani, i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati ieri in Basilicata a fronte dei 1451 tamponi processati. Nella stessa giornata, sono state registrate 80 guarigioni e nessun decesso. I ricoveri, stabili, a quota a 179, di cui 21 in Terapia Intensiva.

SARDEGNA

Sono 445 i nuovi casi di Covid in Sardegna, dove il numero di vittime sale a 453, con altri quattro decessi segnalati dall'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale. I ricoveri risultano in calo, ma i pazienti in isolamento domiciliari sono 13.240.